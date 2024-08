[이번 주 핫뉴스] 김오수 검찰총장 청문회…26일 ‘붉은 달’ 개기월식(24~30일)

전국 243개 지방자치단체들이 24일‘2050년 탄소중립’을 선언한다.

30일과 31일 ‘포용적 녹색회복을 통한 탄소중립 비전 실현’을 주제로 ‘2021 P4G(Partnering for Green Growth and the Global Goals 2030) 서울 녹색미래 정상회의’가 열린다. 이에 정부는 24일부터 29일까지를 ‘P4G 녹색미래주간’으로 지정했다. 24일 서울 중구 동대문디자인플라자(DDP)에서 진행되는 지자체 탄소중립 선언은 미래주간 첫 행사다.

P4G 정상회의는 정부와 기업, 시민단체 등이 참여해 기후변화와 녹색성장 등 환경 관련 글로벌 이슈를 논의하는 다자협력 네트워크다.