제주삼다수, 생수병 (2ℓ·500㎖)라벨 없앤다…연간 비닐 64t 줄여

국내 먹는샘물 시장 1위인 제주삼다수가 2ℓ와 500㎖ 제품에 무라벨 공정을 도입하기로 했다. 라벨을 없애 비닐 사용량을 줄이고, 페트병 재활용을 쉽게 하자는 취지다.

5월 30일 서울 P4G(녹색성장) 정상회의서 첫 공개 #

제주도개발공사는 오는 5월 30일~31일 서울에서 열리는 2021 P4G 정상회의에서 제주삼다수 친환경 무라벨 제품인 ‘그린에디션’을 처음 선보인다고 21일 밝혔다.

P4G(Partnering for Green Growth and the Global Goals 2030)는 녹색성장과 글로벌 목표 2030을 위한 연대를 의미한다. 제주도개발공사는 녹색성장을 주요의제로 한 이번 정상회의를 앞두고 500㎖의 무라벨 제품을 출시하기로 했다. 당초 개발공사는 가정 내 소비가 많은 2ℓ 제품을 우선 무라벨 제품으로 내놓을 예정이었다. 무라벨 공정이 도입되면 라벨용 비닐 사용량이 한해 64t 줄어든다.

삼다수의 플라스틱 사용량도 줄여나가는 추세다. 현 삼다수는 처음 출시한 삼다수와 비교해 500㎖는 한 병당 무게가 4g, 2ℓ는 8.5g 줄었다. 개발공사는 친환경 무라벨 생수 출시를 시작으로 재생 페트와 바이오페트 등 소재 혁신을 통해 2030년까지 플라스틱 사용량을 50%로 줄일 계획이다.

한편 2021 P4G 정상회의는 다음 달 30∼31일 ‘포용적인 녹색 회복을 통한 탄소중립 비전 실현’을 주제로 서울에서 비대면 개최될 예정이다.

