[번역기도 모르는 진짜 영어] settlement

settle은 정착한다는 뜻이다. 살 곳을 찾아 자리 잡다는 의미다. 명사형 settlement는 정착이라는 뜻이 된다.

비즈니스 용어로 쓰일 때는 뜻이 약간 달라진다. 양측이 격한 분쟁을 거친 후 합의에 이르렀을 때 쓰는 말이 settlement다. 별다른 분쟁 없이 어떤 일에 합의한 경우는 settlement라고 하지 않는다.

SK이노베이션과 LG에너지솔루션이 지난 11일 713일간 끌어오던 전기차 배터리 영업비밀 침해 관련 소송에 합의했다. 조 바이든 미국 대통령의 미 국제무역위원회(ITC) 결정에 대한 거부권 행사 시한을 하루 앞두고 이뤄진 전격 합의였다. 이 합의는 settlement에 해당한다. 이날 합의에 이르기까지 두 회사가 치열한 공방전을 벌였기 때문이다.

ITC 결정에 따라 SK이노베이션은 2조원을 쏟아부은 미국 사업을 접어야할 위기에 놓여 있었다. 여러 건의 추가 소송이 이어지고 있었고, 합의도 쉽지 않았다. LG에너지솔루션은 3조원의 합의금을 요구한 것으로 알려졌고, SK이노베이션은 1조원을 제시했다. 그 와중에 독일 폴크스바겐은 자체적으로 배터리를 만들겠다고 선언했고, 중국 경쟁사의 시장점유율은 계속 높아지고 있었다. 일자리를 잃게 된 미국의 정치권까지 나서 바이든 대통령의 거부권 행사를 종용하기에 이르렀다. 결국 미국 정부의 중재로 SK이노베이션이 현금 1조원과 특허권에 대한 로열티로 1조원을 지급하기로 하고 두 회사의 전쟁은 끝이 났다.

settlement와 비슷하게 합의라는 뜻으로 가진 말로는 deal과 agreement가 있다. 하지만 deal이나 agreement는 settlement처럼 심각한 법적 분쟁이나 치열한 쟁점을 포함하지 않을 수 있다. 양측의 이해관계에 따라 이뤄진 일반적인 합의까지 포함하는 포괄적인 개념이다. 예를 들어 대한항공이 아시아나항공을 인수하기로 한 것은 두 회사 간 deal이 이뤄진 것이다.

‘SK and LG agree to settle’이라고 하면 과거에 심각한 분쟁이 있었다는 걸 짐작할 수 있다. 하지만 ‘SK and LG agree to a deal’이라고 하면 분쟁 없이 이뤄진 합의일 수도 있다.

국가 간 합의는 pact나 treaty라고 쓴다. pact는 친구들끼리의 약속에도 쓸 수 있다. 두 친구는 한 달 동안 술을 끊기로 약속했다는 내용은 ‘Two friends made a pact to stop drinking for a month’로 쓸 수 있다.

