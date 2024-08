지상파 방송 3사(KBS·MBC·SBS)가 실시한 4·7 서울시장 보궐선거 출구조사에서 국민의힘이 서울·부산 모두에서 승리했다는 결과가 나왔다.

방송3사가 이날 오후 8시 15분 공개한 출구조사 결과에 따르면 국민의힘 오세훈 후보의 예측 득표율은 과반을 훌쩍 넘는 59.0%로 집계됐다. 더불어민주당 박영선 후보는 37.7%로 조사됐다. 오세훈 후보와 박영선 후보 간의 예상 격차는 21.3%포인트다.

부산시장 재보궐 선거의 출구조사 결과에선 국민의힘 박형준 후보가 64.0%를 득표할 것으로 예측됐다. 민주당 김영춘 후보는 33.0%에 그쳤다. 두 후보 간의 격차는 31%포인트다.

같은 시간 공개된 MBN ARS 출구조사에 따르면(표본오차 95% 신뢰수준 ±1.2%포인트) 서울 재보궐선거에서 오 후보는 58.0%, 박 후보는 38.6%의 득표율을 얻을 것으로 예측됐다.

서울 25개구 중 강북구를 제외한 24개구에서 오세훈 후보가 앞선 것으로 나타났다. 강남구에선 오세훈 후보가 74.1%로 박영선 후보(22.9%)에 비해 51%포인트 앞섰다. 강남구 외에도 서초 송파에서도 각각 40%포인트와 25%포인트 격차를 보였다.

연령대별로는 오 후보가 40대를 제외한 전 연령층에서 박 후보에 앞섰다. 40대에선 박 후보(53.7%)가 오 후보(43.5%)를 앞섰다. 세부적으로 △18~29세(오 후보 57.8% vs 박 후보 34.7%) 30대(48.7% vs 47.1%) △50대(55.0% vs 42.9%) △60세 이상(69.4% vs 28.6%)으로 집계됐다. 성별로는 오 후보가 남성과 여성 모두 박 후보에 앞섰다. 세부적으로는 남성(오 후보 59.4% vs 박 후보 37.2%) 여성(오 후보 56.3% vs 박 후보 40.4%)으로 나타났다.

지역별로는 강북구에서만 박 후보(51%)가 오 후보에 (45.3%)를 앞섰다. 나머지 지역에선 전부 오 후보가 앞서는 것으로 나타났다.

이번 집계에 지난 2~3일 실시한 사전투표분(서울 투표율 21.95%)은 반영되지 않은 등 여전히 변수는 남아있다. 공직선거법상 사전투표일에는 출구조사를 진행할 수 없다.

지상파 3사 출구조사는 서울 50개소, 부산 30개소 등 총 80개소 투표소에서 엄격한 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 방역대책 아래 조사됐다. 입소스주식회사, 코리아리서치인터내셔널, 한국리서치 등 3개 조사기관에 의뢰해 선거 당일 투표 시작 시각인 오전 6시부터 오후 7시까지 시행했다.

응답자는 투표하고 나온 매 5번째 투표자를 같은 간격으로 체계적 추출(Systematic Sampling)해 선정했다. 투표자 약 1만4000명(서울 약 9200명, 부산 약 4800명)을 대상으로 조사했고 투입 조사원은 약 360명이다.

MBN ARS 출구조사는 6333명을 대상으로 ARS 방식으로 이뤄졌다. 표본오차는 ±1.2%포인트(p)다.

배재성 기자 hongdoya@joongang.co.kr