주식 전문 방송 ‘나인경제TV’ 개국

조정장 속 변동성이 확대되는 가운데 개인 투자자들의 수익 실현 난이도가 높아지고 있다. 증시 거래시간이 근무시간과 겹치는 데다 미 증시의 경우 수면시간과 겹치는 한국인의 생활 패턴 상, 매일 증시 흐름을 파악해 매매 판단을 내릴 시간이 턱없이 부족한 실정이다.

변동성 확대되는 조정장 속 양질의 주식정보 구하려는 개인투자자 늘어나는 추세 #'레드샷' 첫방에 이어 '떡상 LIVE' 차례로 선보이며 시청자 공략

시황에 집중할 수 없는 개인들은 현 조정장에서 '단타(단기매매)'로 대응하는 양상이 두드러진다는 게 업계 분석이다. 한 증권사 관계자의 말에 따르면, "지난 1년간 2030 투자자들의 대거 유입과 최근 두 달 넘는 횡보장 여파로 인해 개인의 매매 주기가 짧아졌다"며 "박스권 내에서 급락하면 이전 주가 위치로 회복한다는 확신이 있고, 반대로 증시 상방을 뚫어줄 상승 모멘텀이 없다는 점을 학습하면서 데일리 트레이딩을 통해 수익을 내려는 것으로 보인다"고 밝혔다.

반면 주식 투자 입문자 수는 꾸준히 증가 추세다. 금융투자협회에 따르면 지난 19일 기준 주식거래 활동계좌 수가 처음으로 4,000만 계좌를 돌파, 총 4천6만7천529개로 집계되어 성인 1인당 1개꼴로 주식 계좌를 보유한 것으로 나타났다. 주식거래 활동계좌란 계좌에 10만 원 이상 들어있고 6개월간 한 차례 이상 거래한 적이 있는 증권계좌를 뜻한다.

양질의 주식정보와 압축된 투자 인사이트를 구하려는 이들이 늘어나는 가운데 지난 29일 유튜브 채널을 통해 개국한 주식 전문 채널이 있어 눈길을 끈다. 나인경제TV가 선보일 대표 프로그램 2선을 소개한다.

■ 장 마감 전 국내외 시장 흐름을 한 번에 파악할 수 있는 '레드샷'

나인경제TV는 지난 29일 오후 2시부터 2시간 동안 진행하는 종목 분석 프로그램 '레드샷'을 첫 방송으로 선보였다.

"'레드샷' 하나로 빨간 불 켜는 포트를 만들자"라는 슬로건의 해당 프로그램은 총 2부로 구성되어 있으며, 박진영 아나운서가 진행을 맡았다.

1부 '섹터VS'에서는 오늘 장 이슈가 되었던 두 섹터끼리 대결을 펼쳐 가장 유망 있는 섹터를 선정한다. 유망 섹터 중 주목해야 할 종목도 제시하며 매매가와 손절가까지 함께 제시하는 점이 특징이다. 이어서 '종목 인기차트'에서는 실시간 조회 종목 10개 중 상위 5개 종목의 전망을 토론하여 최고 종목을 선정한다. 앞서 '섹터VS' 코너와 함께 출연진의 명쾌한 설명을 들으며 이슈와 종목의 전반적 이해를 돕는다.

장 마감 30분 전부터 진행되는 '레드샷' 2부에서는 '캐치미 이프유캔(Catch Me If You Can)' 코너를 통해 실시간으로 공략할 수 있는 종목을 찾아 분석 후 포트에 담아 수익률을 체크하는 시간을 가진다.

이어서 '마감 브리핑', '스피드 종목 톡센타', '다음 장 일정정리' 코너에서는 현 시장의 종가 및 수급, 환율 현황과 더불어 다음 국내외 장 일정을 한 번에 정리하는 시간을 가진다. 특히, '스피드 종목 톡센타'를 통해서는 프로그램 시작과 동시에 접수한 시청자들의 문의 종목을 빠르고 정확하게 상담해주는 특징이 있다.

■ 전문가 초단타 따라 하며 실제 수익 낼 수 있는 '떡상 LIVE'

오는 1일부터 선보이는 '떡상 LIVE' 프로그램은 평일 오전 8시부터 2시간 동안 진행되는 실전 모의투자 프로그램이다.

총 2부로 구성된 본 프로그램의 1부 '출발 증시 머선129'에서는 전일 국내외 증시 마감 시황 및 오늘의 이슈를 정리해 특징주와 함께 소개한다. 2부 '2021 장중 단타 대회'에서는 총 8명의 주식 전문가가 3개월에 걸친 예선, 본선, 패자부활전, 그리고 결선을 거쳐 최종 우승자 1명을 가려내는 단타 대회를 생중계한다.

개장 직후 약 1시간 내에서만 모의투자 매매를 해야 하며, 무엇보다 시청자 입장에서는 수십 년 투자 경력의 전문가들의 매매를 따라 하며 실제 수익을 낼 수 있다는 이점이 있다.

나인경제TV 측은 “투자자분들에게 명쾌한 인사이트, 핵심을 꿰뚫는 정보를 제공함으로써 기존 경제방송사와 차별화할 것”이라며 “앞으로 주식 정보에 재미를 더한 저녁 프로그램 등 라인업을 추가해 다채로운 주식 정보를 전달할 계획이니 많은 성원을 부탁드린다”라고 밝혔다.

온라인 중앙일보