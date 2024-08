[제약&바이오] 생산 규모, 사업 다양화, 글로벌 거점확대 통해 세계적 바이오 기업 발돋움

“앞으로 10년은 생산 규모·사업 포트폴리오·글로벌 거점을 동시에 확대하는 다각화된 사업 확장을 통해 글로벌 종합 바이오 기업으로 도약하겠다”

삼성바이오로직스 중장기 비전

존림 삼성바이오로직스 대표는 올해 초 ‘JP모건 헬스케어 콘퍼런스’에서 ‘Growth for the Next Decade’라는 주제로 이 같은 중장기 비전을 발표했다. 존림 대표는 “현재 인천 송도에 10만평 규모로 제2 바이오캠퍼스 건립을 추진 중이며 지난해 미국 샌프란시스코에 R&D 센터를 구축한 데 이어 향후 미국 보스턴과 유럽·중국 등에도 순차적으로 진출할 것”이라며 “CMO(위탁 생산) 해외 공장 확보로 사업 무대를 더욱 넓혀 나갈 계획”이라고 말했다.

최근 5년간 연평균 매출액 66.4% 상승

삼성바이오로직스의 성장세는 매섭다. 2020년 매출액은 1조 1648억원, 영업이익은 2928억원을 기록했다. 창사 이후 9년 만에 연 매출 1조원을 돌파한 것이다. 5년간 연평균 매출액 상승률은 66.4%에 달한다.

지난해 11월에는 인천 송도 글로벌캠퍼스에서 세계 최대 규모의 제4공장 착공식을 진행했다. 제4공장은 생산량이 25만6000L로 현재 단일 공장 기준 세계 최대 생산 시설인 제3공장(18만L)을 뛰어넘는다. 제4공장은 세포주 개발부터 완제 생산까지 한 공장 안에서‘원스톱 서비스’가 가능하도록 설계됐다. 이를 통해 글로벌 바이오 의약품 공급 속도를 획기적으로 높이고 고객 만족을 극대화한다는 목표다. 4공장 완공 시 삼성바이오로직스는 글로벌 바이오의약품 CMO 시장의 3분의 1을 차지할 것으로 예상한다.

지난해 선임된 존림 대표는 미국 스탠퍼드대 화학공학 석사를 취득한 후 글로벌 제약사인 로슈·제넨테크 등에서 활동한 제약·바이오 전문가다. 지난 2018년 삼성바이오로직스에 합류한 후 세계 최대 규모의 플랜트인 3공장의 운영을 총괄하며 능력을 인정받았다. 존림 대표는 “향후 오픈 이노베이션을 강화해 새로운 파이프라인과 플랫폼 기술에 대한 투자를 본격 검토하고 세포 치료제와 백신 등 사업 구조를 넓혀 비즈니스 포트폴리오를 강화할 것”이라며 “CMO·CDO(위탁 개발), 바이오시밀러 분야와 함께 신약 개발까지 세 사업 부문이 삼성 바이오산업의 새로운 성장동력이 되도록 하겠다”고 말했다.

