'행복더함 사회공헌 캠페인' 사회책임·여성안전·의료보건공헌 우수기업은?

한국언론인협회와 한국경영자총협회가 공동 주최하고 기획재정부 등 7개 정부부처가 후원하는 ‘행복더함 사회공헌 캠페인’이 올해로 11회를 맞아, 사회공헌 활동을 모범적으로 실천한 31개 우수기업을 선정했다. 한국언론인협회와 한국경영자총협회 공동명의 대상은 사회책임공헌 부문에서 도테라코리아와 보람상조가, 교육장학공헌 부문에서는 듀스펙과 에이에스티홀딩스가, 여성안전공헌 부문에서는 중원이, 의료보건공헌 부문에서는 굿라이프치과병원이 수상의 영예를 안았다.

사회책임공헌 부문 2년 연속 수상 – 도테라코리아

도테라, 모자복지원 해오름빌과 힐링핸즈(Healing Hands) 사회공헌 프로그램 체결

도테라는 천연 에센셜 오일 전문 글로벌 기업으로, ‘한 방울, 한 사람, 한 지역사회를 통해 세상을 변화시킨다 (Change the world one drop, one person, one community at a time)’는 사명을 실현하기 위해 비영리 재단 힐링핸즈 (Healing Hands Foundation)를 통해 나눔의 가치를 실천하고 있다.

2008년부터 시작된 글로벌 도테라 힐링핸즈(doTERRA Healing Hands) 프로그램은 전 세계의 소외된 취약 계층을 지원하며, 긍정적인 변화를 일으키기 위해 지속적인 사회공헌 활동을 펼치고 있다. 특히, 사회적으로 소외된 여성과 아동을 보호하고 그들이 경제적 활동을 통해 한 개인으로서 자립할 수 있도록 다양한 활동을 실천 중이다. 글로벌 힐링핸즈 활동에 발맞춰, 도테라 코리아는 2019년 아동 복지 시설 드림빌과 첫 힐링핸즈 프로그램을 시작했으며, 지난 2020년 12월에는 모자복지원 해오름빌과 협력 관계를 맺어 두 번째 사회공헌 프로그램을 체결했다.

도테라는 지난 11월부터 매월 에센셜 오일 제품 및 생활용품 및 건강기능식품을해오름빌에 후원 중이다. 특히, 12월에는 해오름빌의 모자 가정에 따뜻한 손길을 전하기 위해 신선한 김장 김치를 구입하여 모든 입소 가정에 전달했다. 도테라 코리아 장재훈 대표이사는 “코로나19로 인해 한부모 가정이 경제적·심리적으로 더 위축되기 쉬운 시기인 만큼, 보다 진정성 있고 지속적인 후원으로 힘을 더하고자 한다. 2021년에는 희망의 블렌드 오일 전달, 사랑의 마스크 나누기 등 비대면으로 실천할 수 있는 다양한 사회공헌 프로그램을 진행할 예정이다.”고 밝혔다.

사회책임공헌 부문 2년 연속 수상 – 보람상조

상조는 나눔’이라는 경영철학을 바탕으로 사회취약계층에 대한 사회공헌 활동에 앞장서

보람상조는 ‘상조는 나눔’이라는 경영철학을 바탕으로 사회취약계층에 대한 사회공헌 활동에 앞장서고 있다. 아울러 최철홍 보람그룹 회장은 (사)한국유엔봉사단 수석부총재로서도 다양한 활동을 펼치고 있다. 지난 2012년 ‘보람상조 사회봉사단’을 정식 출범시켰고 그 이듬해인 2013년부터 현재까지 부평장애인종합복지관에 지속적인 후원 활동을 행하고 있다. 이 밖에도 이라크 한방의료캠프, 신장병 환우들을 위한 콩팥사랑 나눔 캠페인, 장수 사진 무료 촬영, 코로나19 극복 사랑의 헌혈 캠페인 등 국내·외에서 다양한 봉사활동을 펼쳐 나가고 있다.

보람상조는 나눔의 영역을 스포츠로 까지 확대했다. 2016년에는 국민건강 증진과 생활스포츠 활성화를 위해 상조업계 최초로 남자실업 탁구단 ‘보람할렐루야’를 창단했다. 보람할렐루야 탁구단 선수들과 코치진도 최철홍 회장과 뜻을 같이 하면서 서울, 인천, 부산, 당진, 천안, 광주 등 전국을 돌며 재능기부 봉사활동을 실천하고 있다.

지난 2019년 11월에는 기존의 ‘보람상조 사회봉사단’과 ‘보람할렐루야 탁구단’을 연계한 상조업계 최초 스포츠 봉사단인 ‘B.L.P(Boram Life Pingpong)봉사단’까지 출범시킴으로써 더욱 다각화된 사회공헌 프로그램을 진행하고 있다. 2020년 1월에는 대한탁구협회(회장 유승민)와도 후원 협약을 맺음으로써 대한민국 탁구발전뿐만 아니라 탁구 환경 발전에 큰 공로를 세우고 있다.

이러한 공로로 2019년 3월 최철홍 보람그룹 회장이 (사)한국유엔봉사단 수석 부총재로 선임되었으며 △ 2016 대한민국 세종대왕 나눔 봉사대상 △2017 사회공헌대상 사회복지부분 대상 △2018 대한민국 봉사대상, 국회의장상, 아름다운 대한국인상 등을 수상하며 사회책임기업으로 인정받고 있다.

교육장학공헌 부문 – 듀스펙

올바른 교육 환경 조성과 완성도 높은 교육 컨텐츠 제공

듀스펙은 우리나라 1세대 온라인 교육 기업으로서 24년간 간호/보건/의료/군 시험의 전문성을 살려 수험생들의 목표 달성과 완성도 높은 교육문화 환경을 만드는데 앞장서고 있으며, 이를 통해 대한민국 교육 발전에 이바지하고 있다는 공로를 인정받아 수상의 영광을 안았다.

듀스펙은 단순히 강의/교재를 만드는 제작자의 수준을 넘어 수험생의 목표 달성, 교육 환경 개선 및 교육 문화 지원 활동에 초점을 두고 있다. △수험생들의 목표달성 동기부여를 위한 장학금 지원은 물론 △전국 대학생을 대상으로 하는 미래 진로 강연 △올바른 학습 문화 정착을 위한 플래너&담임제 운영 △필기 시험을 넘어 최종 합격을 위한 면접 응원 장학금 △학습공백을 지원하는 재도전 지원제도 등 다양한 활동을 전개하고 있다.

1998년부터 사회공헌에 힘써온 듀스펙은 과거 사스/메르스 사태에 이어 코로나19 사태에도 극복 후원금을 기부하고, 재해 구호 기부금을 전달하는 등 활동을 이어왔다. 작년 11월부터는 지역사회 위기가정 취약계층을 지원하는 적십자 ‘씀씀이가 바른기업’ 캠페인에도 참여하고 있다. 또한 소외계층 아동의 복지를 지원하는 ‘초록우산어린이재단’에 매년 기부를 통해 사회 활동을 이어오는 등 다양한 사회공헌 활동을 지속하고 있다.

윤황남 듀스펙 대표는 “이번 수상을 통해 올바른 교육 환경 조성과 완성도 높은 교육 컨텐츠 제공을 위해 노력해온 회사와 임직원들의 노력이 인정받은 것 같아 매우 기쁘다”며 “고품질 교육콘텐츠 제공자로서 사회적 책임을 다하는 기업이 되도록 앞으로도 최선을 다할 것“이라고 밝혔다.

교육장학공헌 부문 – 에이에스티홀딩스

가상·증강현실, 디지털 트윈 등 4차 산업 ICT 기술 선도 기여

XR 및 디지털 트윈 전문기업인 주식회사 에이에스티홀딩스는 미래도시에 필요한 지능형 증강현실 기술 개발 및 전문 인력 양성을 위해 한국과학기술원(KAIST)에 1억원 규모의 발전기금을 기부하였고, 산업통상자원부가 지원하고 한국산업기술진흥원이 전담하는 ‘산업혁신인재성장지원사업’의 수행기관으로 한국과학기술원의 컨소시엄 기업으로 참여하여 5년간 가상증강현실 전문인력 양성사업에 필요한 기금을 지원하고 있는 점을 높이 평가받아 ‘교육장학공헌 부문 대상’을 수상하게 되었다.

뿐만 아니라, 한국과학기술원 글로벌산학협력연구센터에서 진행되는 글로벌 우수 인재의 R&D 수행을 위한 산학협력 및 연구비용을 2년간 지원하여 도시와 산업에 적용 가능한 가상·증강현실, 디지털 트윈 등의 기술 연구에 매진할 수 있도록 기여한 공로를 인정받았다.

에이에스티홀딩스 서해규 대표는 가상·증강현실, 디지털 트윈 등 4차 산업 ICT 기술 선도를 위한 연구 및 글로벌 인재 양성을 위해 지속적으로 대학기관과 협력할 예정이라고 밝히며, “기업과 대학의 상생협력을 통해 대한민국 ICT 기술이 한층 더 도약할 수 있는 좋은 사례를 만들어 최첨단 융·복합 사업을 선도해 나가겠다”고 포부를 밝혔다.

여성안전공헌 부문 4년 연속 수상 – 중원

기업의 성장과 더불어 지역사회 취약계층에 대한 지원 또한 강화

시크릿데이는 여성의 마음을 가장 잘 이해하는 브랜드로, 매달 피부에 가장 가깝게 닿는 제품인 만큼 여러 테스트를 거쳐 정직하게 제조될 수 있도록 성분에 더욱 신경 쓰고 있다. 소비자들이 안심하고 사용할 수 있어야한다는 부분에 초점을 맞춰 한 장 한 장 정성을 다해 직접 제조를 하고 있다. 그러므로 시크릿데이 제품이라면 직접 제조를 통해 복잡하고 까다로운 절차를 거쳐 소비자들에게 전달된다는 사실을 알고 신뢰를 쌓은 것으로 보여진다.

한편, 시크릿데이는 생리대 브랜드 최초로 34회 연속 브랜드평판 1위를 기록하며 매달 자사 브랜드에 대한 애정이 돋보여 소비자들과 친근감을 쌓았고, 소통하기 위해 끊임없이 노력하고 있다는 사실이 알려졌다.

중원은 “기업의 성장과 더불어 지역사회 취약계층에 대한 지원 또한 강화해 나가며 진정성 있는 사회 공헌 활동을 지속적으로 추진해 나갈 것.” 이라고 밝혔다.

의료보건공헌 부문 2년 연속 수상 – 굿라이프치과병원

코로나로 어려운 시기에도 의료기관으로서의 사회적 책임을 다해

올해로 의료기관 개설 11주년을 맞이한 신논현역에 위치한 굿라이프치과병원은 “환자의 인생까지 생각하는 좋은 진료”의 진료 철학을 바탕으로 진료나눔과 봉사활동을 꾸준히 실천해오고 있다.

굿라이프치과병원 이상민 병원장은 코로나로 경기가 많이 위축된 작년과 올해야 말로, 도움의 손길이 필요한 사람이 더 많은 시기라고 생각한다며, 어려운 시기일수록 기업은 사회적 약자를 배려야 한다고 강조하며, 굿라이프치과병원도 작년만 놓고 본다면, 경영적으로 매우 어려운 한해를 보냈지만 그럼에도 불구하고, 사회공헌활동의 비율을 더욱 늘린 배경을 설명했다.

지난 17여 년간 진료 나눔과 국내외 봉사를 꾸준히 실천해온 이상민 병원장은 작년 코로나로 해외 봉사뿐만 아니라 국내 의료봉사의 길도 막히자, 좀더 체계적인 사회공헌을 필요성을 느끼게 되었고, 이에 한국자원봉사협의회와 함께하는 “은둔환자 의료지원캠페인사업”과 복지관들과 함께 진행하는 “취약계층 임플란트 치료지원 사업” 등에 집중하여 사회공헌활동을 더욱 활발하게 진행하였다고 말했다.

꾸준하고 선한 영향력이야 말고 좋은 사회와 좋은 인생을 위해 필요한 것이며, 굿라이프치과병원의 이름인 “굿라이프 (좋은 인생)”에 새겨진 철학과 이념이라며, 이상민 병원장은 앞으로도 굿라이프치과병원의 좋은 진료와 선한 마음을 바탕으로 더욱 꾸준한 사회공헌 활동을 통해 의료기관의 사회적 책임을 다 하겠다며 수상소감을 전했다.

온라인 중앙일보