뉴욕 타임스퀘어에 한복 입고 등장한 전효성

최근 걸그룹 ‘시크릿’ 출신 배우 전효성이 뉴욕 타임스퀘어에 등장하여 화제가 됐다.

세계인의 문화 중심지인 뉴욕 타임스퀘어 전광판에 공개된 이미지에는 전효성이 우리나라 전통 의상인 한복을 입고 환하게 웃고 있는 모습이 담겨있다.

이 광고 이미지에는 한국을 배경으로 하여 ‘ TRADITIONAL KOREAN CLOTHES HANBOK’, 즉 ‘한국의 전통 의상 한복’이라는 문장을 영문으로 새겨 넣어 최근 논란이 되고 있는 중국의 동북공정 문제가 심화됨에 따라 한복이 우리의 문화와 역사임을 강조하는 문구를 세계 공통어인 영문으로 새겨 넣은 점이 인상적이다.

해당 광고 이미지를 기획한 기업은 국내 패션브랜드 라카이코리아로 한국의 전통미가 돋보이는 제품들을 출시하고 역사적 사실을 알리는 다양한 프로젝트를 진행하는 등 애국적인 행보로 주목을 받고 있는 기업이다.

이 기업은 근 다가오는 3.1절 102주년을 맞이하여 “We had only one dream. What is your dream?” 문구와 함께 태극기와 한복이 들어간 이미지와 함께 한국의 역사를 녹여낸 라벨을

뉴욕 타임스퀘어에 광고하며 국내 뿐만 아니라 해외에서도 호평을 받고 있다.

라카이코리아의 대표 아이템이라고 할 수 있는 ‘라카이 KR 스니커즈’는 2017년 런칭과 함께 출시되어 수익금 중 일부를 독도협회에 후원하며 국내에서 신드롬을 불러 일으켰다.

그 이후로 출시 된 ‘독도팔찌’, ‘코리아 라벨백’ 등 상품의 수익금 중 일부를 독립유공자 협회, 국가유공자 협회 등 관련 협회에 후원을 이어가며 절대 잊어서는 안될 우리의 역사를 대중들에게 상기시키고 있다.

이에 강다니엘, 유재석, 전효성, 레드벨벳 예리, 정은지 등 국내 유명 셀럽들도 라카이코리아의 제품을 착용하며 자신의 올곧은 신념을 널리 표출하고 있다.

온라인 중앙일보