[기고] 요람에서 무덤까지

‘요람에서 무덤까지(From the cradle to the grave)’.

근대 사회보장제도를 근간으로 하는 복지국가의 대표적인 슬로건이다. 영원할 것 같았던 신자유주의가 팬데믹에 의해 위기를 맞고 있는 이 순간 다시금 들여다보게 된다.

빈곤과 질병이 만연했던 유럽은 제2차 세계대전을 기점으로 복지국가(Welfare state)의 개념이 정립되고 유럽 각국은 교육, 문화, 경제 전반의 풍요로운 시대를 맞이하게 됐다.

코로나-19에 의해 촉발된 팬데믹이 국가의 역할과 개념, 사회 정책에 어떤 전환점이 될 것인가는 중요한 최근 화두로 다뤄지고 있다.

복지국가의 개념은, 안전국가(Safety state)에서 더 나아가 국민의 지속가능한 삶을 영위하게 하는 진보된 개념으로 정립돼 갈 것으로 보인다.

누구나 깨끗한 환경에서 보장된 수준의 교육과 일자리, 의료혜택을 영위할 수 있도록 하는 것이 핵심이다.

UN의 SDGs는 이러한 가치를 담고 있으며, 지속가능성의 핵심은 인간이 될 것이다.

지구라는 닫힌계(Closed system)에서는 순환(Circulation)과 회복(Resilience)이 관건이다.

복잡한 이야기 같지만 건강한 인체를 연상해 보면 매우 명쾌하게 이해할 수 있다.

2005년 파리기후협정 이후의 지구 기온 2℃ 또는 1.5℃ 이하의 억제 선언은 지구의 회복력 향상을 위한 노력이자, 더 나아가 인류의 생존을 위한 최소한의 조치다.

전 지구적 차원에서 보면 지구의 회복력이 한계에 달해 백신이 아닌 치료제 처방 단계에 이르렀다고 볼 수도 있다.

산업화 이후 급속도로 진행된 온실가스 배출로 인한 지구 온난화와 환경오염에 대해 그간 인류는 수동적 대응 입장에 서 있었으며, 기후변화대응이라는 표현과 같이 실제 최소한의 대응에 머물러 있었다.

이제는 선제적인 처방과 조치, 그리고 현 상황에서의 능동적 적응이 중요할 것이다.

재생에너지의 보급과 같은 청정에너지 사용 전략과 더불어 환경산업에서도 보다 혁신적이고 선도적인 정책 패러다임의 전환 시기가 도래했다고 본다.

정치·경제·사회·문화관련 정책 전반에 걸쳐 자원의 순환과 환경 회복력 유지·향상을 핵심 가치로 도입해야 하며, 경제성장과 환경오염의 상관관계가 새롭게 설정돼야 한다.

다시 말해 경제성장과 함께 이어져 온 환경오염 저감시설을 역으로 줄일 수 있는 환경산업 정책이 마련될 수 있는지 검토해야 한다.

환경오염의 방지와 저감시설에의 투자가 국민의 보편적 삶의 질 향상을 위한 전 부문의 생활환경 개선 또는 정화산업으로 확대돼야 하지 않을까 한다.

개발은 파괴라는 인식과 접근에서 벗어나 회복력 내에서 환경을 개선하는 정화(Purification)를 강조하고 싶다.

이러한 기반에서 환경산업에서의 투자처와 투자방식에 대한 새로운 화두가 던져질 수 있다.

기업의 혁신은 시대적 변화에 한발 앞서 진행될 때 의미가 있다.

기업의 최근 기업경영의 화두는 단연 ESG(Environment, Social, Goverance)이다.

지난 몇 년간 기업경영의 화두었던 CSR(Corporate Social Responsibility), 즉 사회적 책임과 의무가 이제는 ESG경영으로 구체화되고 있다.

CSR에 비해 ESG가 기업의 투자 요건과 비즈니스 모델에 반영되고 기업의 사업 방향성에 영향을 주면서 대기업을 중심으로 적극적인 대응 방안을 모색하고 있다.

바로 ESG가 기업경영 혁신의 시발점이 되어가고 있는 것이다.

예상보다 빨라지고 있는 친환경차의 보급 속도와 국가별 탄소중립을 위한 투자와 노력에서, 현재 전 지구적 가치인 환경에 대한 개인, 기업, 국가의 경제주체들의 역할과 책임에 대한 강력한 합의가 이뤄지고 있는 과정에 있다.

기업은 환경규제에 기댄 소극적 대응 또는 원포인트 기술개발에서 벗어나 생산되는 제품과 생산 과정이 지구의 자원 순환과 회복력에 강력한 기여를 해야 할 것이다.

대기업은 이러한 시그널을 다양한 채널을 통해 송출하고 이윤으로 전환하는 방안을 마련해야 한다.

코로나-19는 사회적 약자 계층과 중산층 이하의 국민 대다수가 예측 불가능성에 기반한 재난에 얼마나 취약한지 여실히 보여주고 있다.

사회적 약자의 보호 및 안전망 구축과 국민 삶의 질 향상에 국가와 기업의 역할정립이 필요한 시점이 아닐까 한다.

한 개인의 삶, 세대, 사회의 지속가능성을 고민하면서 전염병과 환경오염에서 자유로운 누구나 누릴 수 있는 깨끗한 환경을 갈망하게 된다.

복지국가 이념의 대표적인 문헌인 1942년 영국의 경제학자 윌리엄 베버리지의 ‘베버리지 보고서(Beveridge Report)’를 다시금 들여다보며 내용의 시대적 적합성은 논외로 하고, 불확실성이 가득한 이 시대를 조망하고 재난을 번영의 기회로 바꿀 수 있는 새로운 사회적 합의를 기대해 본다.

- 박정호 환경부 녹색산업혁신성장 옴부즈만

온라인 중앙일보