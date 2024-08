"일본군 위안부는 성매매를 강요당한 성노예가 아니며 이익을 위해 일본군과 계약을 맺고 매춘을 한 것이다"

이같은 미국 하버드대 교수의 주장이 최근 일본 언론을 통해 알려지면서 논란을 일으키고 있다.

논란의 장본인은 존 마크 램지어 하버드대 로스쿨 교수다. 그는 오는 3월 출간 예정인 법·경제 관련 학술지 ‘인터내셔널 리뷰 오브 로 앤드이코노믹스(International Review of Law and Economics)’ 제65권(3월 출간 예정)에 '태평양전쟁 당시 성(性)계약'(Contracting for sex in the Pacific War)이라는 제목으로 논문을 투고했다.

지난달 28일 일본 산케이신문은 램지어 교수의 동의를 받아 논문 요약본을 공개하면서 "연구의 의의가 크다"고 평가했다.

보도에 따르면 램지어 교수는 논문에서 일본군 위안부 여성들과 일본군은 당시 서로의 이익을 위해 계약을 맺은 것이고, 일본 정부와 조선총독부가 여성들에게 성매매를 강제하거나 부정한 모집 업자들에게 협력한 것은 사실이 아니라고 주장했다. 또 모집 업자의 꾐에 넘어간 피해자들은 극히 일부라고 했다.

그는 ▶당시 일본 내무성이 '일본군 위안부'를 모집할 때 기존에 매춘부로 일하던 여성만을 고용하도록 한 점 ▶소관 경찰에 대해서는 자신의 의지로 '일본군 위안부'에 지원한 것인지 본인의 의사를 직접 묻도록 한 점 ▶계약이 끝나면 즉시 귀국해야 한다고 말해 주도록 지시한 점 등을 주장의 근거로 들었다.

산케이신문은 위안부가 성노예가 아니었음을 밝혀냈다면서 논문의 의미가 크다고 평가했다. 또 일본군이 과거 조선 여성들을 성 노예로 삼았다는 잘못된 이미지가 세계에 퍼지고 있는데 이 논문으로 이미지를 회복하길 기대한다고 덧붙였다.

램지어 교수는 하버드대에서 주로 일본법을 연구하면서 '일본 인권 선진화' 등을 강의하고 있다. 그는 대학 홈페이지를 통해 '어린시절 대부분을 일본에서 보냈고, 대학원에서 일본사를 공부했다'며 '도쿄대학에서 장학금을 받았고, 일본 여러 대학에서 강의를 했다'고 자신을 소개했다.

위안부 피해자에 대해 '성노예'라는 표현은 지난 1996년 유엔보고서에 등장한 뒤부터 국제 무대에서 줄곧 쓰이고 있다.

고석현 기자 ko.sukhyun@joongang.co.kr