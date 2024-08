[교육이 미래다] 서울여대, 대학혁신지원사업 통해 대학교육 선도모델 제시

서울여자대학교(이하 서울여대)는 4차 산업혁명 시대의 대학 사명과 역할을 재조명하고, 이를 기반으로 대학의 생존과 지속 발전을 이루기 위한 다양한 혁신 과제를 진행하고 있다. 서울여대 혁신 과제는 4차 산업혁명의 기술에만 의존하는 기계적 혁신을 넘어 인간의 가치와 존엄을 함께 고민함으로써 혁신의 목적과 방향성을 분명히 제시하고 있다. 서울여대의 혁신 체계는 교육·산학협력·인프라 영역을 중심으로 설계돼 있으며, 이들 영역을 서로 연결하는 중심축에 소셜 이노베이션(Social Innovation·SI) 교육이 자리하고 있다.

사회적 가치 실현을 위한 SI교육 특성화

서울여대는 개교 때부터 ‘지(智)·덕(德)·술(術)을 겸비한 여성 지도자 양성’이라는 교육 목표 아래 국내 대학 최초로 ‘기숙형 인성교육’을 시작했다. 기숙형 인성교육은 이후 학업과 사회봉사 활동을 병행하는 ‘사회지도자 훈련 프로그램’을 거쳐 2000년대에는 협력과 소통을 강조하는 ‘공동체교육’으로 발전했다.

바롬인성교육은 전공과 관계없이 모든 재학생이 필수 교과로 이수해야 하는 서울여대만의 독특한 공동체교육 모델로, 최근에는 사회문제 해결을 위한 ‘사회적 가치 실현 교육’으로 확대·발전하고 있다. 구체적으로 전교생이 필수로 이수하는 ‘바롬종합설계프로젝트’와 ‘서비스-러닝’ ‘세계문화체험과 리더십’ 등의 다양한 교과 및 비교과 프로그램에서 사회적 가치 실현을 강조하고 있다. 이런 교육과정을 통해 학생들은 사회적 책임감을 가진 건강한 시민의식을 함양하고 있다.

학생들은 통합 SI 교육과정을 통해 사회적 가치 실현의 의미와 성과를 수업에서 직접 체험하고, 4차 산업혁명 기술을 매개로 한, 사람의 가치와 인간 존중 정신을 지역사회로 전파하는 ‘소셜 에반젤리스트’의 역할을 충실히 배워가고 있다.

전공 맞춤형 빅데이터·AI 융합교육 실시

서울여대는 대학교육의 혁신을 위해서는 4차 산업혁명 시대의 주요 기술들이 IT 전공 분야 이외의 인문·사회·자연·예체능 분야에도 접목돼 전공 간 융합을 통한 동반 성장을 이끌어야 한다고 믿는다.

이에 최근 ‘전공 맞춤형 산학협력 역량교육 프로그램(Power Professor Program)’ 사업을 시행하고, 빅데이터 및 인공지능(AI) 등 첨단 IT 기술을 비 IT전공 교육으로 확산하고 있다. 인문·사회·자연계열 등 비 IT전공 교원에게 빅데이터 및 AI 기술의 융합 교육 및 연구의 기회를 제공함으로써 4차 산업혁명 핵심 기술들이 해당 전공의 교육과정 운영 및 개선에 활용될 수 있도록 지원하고 있다. 참여 교원들은 단순히 기술 교육만을 이수하는 것이 아니라, IT전공 분야 교원과 함께 팀을 구성해 대학이 지역사회와 공동으로 사회문제를 해결하고 상생할 수 있는 새로운 전략과 방법을 고민하고 있다.

데이터 기반 학생지원 시스템 제공

서울여대는 학생들이 주도적으로 자신의 역량을 개발·강화할 수 있도록 학사와 행정 정보의 지능화 및 통합화를 진행하고 있다. 이를 위해 빅데이터 기반 ‘성과환류데이터센터’를 구축해 대학의 모든 교육과정과 정책결정 프로세스를 관리·지원한다.

성과환류데이터센터는 교내 각 교육 기관 및 부서가 축적한 교과와 비교과 교육 빅데이터를 통합 분석하고, 이를 통해 각 프로그램의 성과관리·개선 등의 환류 체계를 마련해 대학 전체의 교육 혁신을 가속할 목적으로 신설됐다. 학생의 빅데이터 분석 결과를 학생 개인의 역량 진단 및 진로·취(창)업 서비스와 연계함으로써 개인의 특성과 학습패턴에 맞는 맞춤형 교육이 가능할 뿐만 아니라 중도 탈락자 및 학습 애로 학생들에 대한 학습 및 심리상담 지원도 한다.

이런 데이터 기반 교육서비스와 함께 학생 스스로 입학부터 졸업까지 대학생활 전반에 걸친 활동성과를 통합적으로 관리할 수 있는 ‘학생성장지원시스템’을 최근 구축했다. 이 시스템을 통해 학생들은 ▶교과 및 비교과 프로그램 참여 내용 ▶취·창업 활동 ▶맞춤형 학습지원 내용 ▶핵심역량 도달 정도 등을 확인할 수 있고, 이를 기반으로 자신의 진로 목표에 맞게 대학생활을 체계적으로 관리할 수 있다.

복합교육문화공간으로 도서관 리모델링

서울여대는 교내 모든 교육 시설에서 SI 교육과 SI 산학협력이 가능하도록 교내 공간 및 인프라를 재배치하고 업그레이드하는 교육 인프라 혁신을 진행하고 있다. 현재 창의적 협력교육과 산학협력의 유기적 연결을 위한 교육공간을 확보하기 위해 혁신 공간 클러스터(Very-Go-Round)를 구축하고 있다.

혁신 공간 클러스터는 교육 공간을 강의실에만 제한하지 않고 학교 전체로 확장하는 것을 의미하며 ▶전문교육 및 창의적 협력교육을 위한 허브공간(the very Factory) ▶창의적인 학생활동을 위한 창의 창작 공간(the very Island) ▶산학협력을 위한 외부 거점공간(the very Lounge)으로 구성된다.

또한 도서관을 자연과 사람이 공존하며 학문과 문화가 융합하는 미래지향적 ‘스마트도서관’으로 리모델링했다. 이를 통해 도서관이 이용자에게 최적화된 ‘러닝 커먼스(Learning Commons)’ 공간이자 문화 향유 및 정서 함양을 위한 ‘복합교육문화공간’으로 탈바꿈했다. ▶멀티미디어 라운지 ▶소셜러닝 라운지 ▶커뮤니티 라운지 ▶리딩 라운지 ▶멀티 플렉스존 ▶프로젝트존 ▶세미나룸 ▶미디어룸 등의 다양한 공간의 접근성을 높여 학생의 자유로운 토론 및 협업이 가능한 공간으로 재탄생했다.

서울여대 전혜정 총장은 “앞으로도 서울여대는 미래와 공감할 수 있는 기술의 전문성을 기르는 것과 동시에 그 기술을 지혜롭고 창의적으로 활용할 수 있는 사회 혁신 인재를 양성하기 위해 힘쓸 것이다”며 “뉴노멀 시대에 경쟁력 있는 대학교육의 선도 모델을 제시하며 혁신을 거듭할 방침이다”고 전했다.

