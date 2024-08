미국·유럽 텃밭 가꾸기 열풍 타고 한국 농부의 호미 큰 인기

‘영주대장간’ 수제 호미는 아마존 원예 부문에서 ‘톱10’ 랭크도

'땅, 땅, 땅, 땅.’ 쇠메(쇠망치)로 모루(쇠 받침대)를 때리는 소리가 리드미컬하게 퍼져 나간다. 회색 머리칼에 팔뚝에는 핏줄을 한껏 세운 대장장이가 시뻘겋게 달궈진 쇠뭉치를 두드리고 있다. ‘영주대장간’의 석노기(66) 대표는 주위 인기척에도 눈길을 돌리지 않았다. 볼품없던 쇳덩이가 석 대표의 능숙한 손놀림에 어느새 호미 모양을 갖추기 시작했다.

“It is a must-have(이건 반드시 사야해)”

“자세히 보세요. 양쪽 날 두께가 다르죠? 양쪽의 쓰임새가 다르거든요. 한쪽은 얇고, 반대쪽은 제법 두꺼워요. 메질의 강도와 횟수를 달리해야 이런 모양이 나와요. 그래서 호미는 대량으로 만들기가 어려워요.”

얇은 날로는 잡초를 베고, 두꺼운 날로는 고랑을 판다. 질긴 잡초를 베려면 날카로워야 하고, 고랑을 파려면 돌과 부딪쳐도 깨지지 않을 만큼 단단해야 한다. 두 가지 미덕을 모두 갖춰야 하니 중국산 공장제 호미로는 농부들의 마음을 사로잡기 쉽지 않다. 2000년대부터 중국산 호미가 쏟아지는 와중에도 ‘수제 호미’의 인기가 시들지 않는 이유다.

영주대장간 수제 호미의 인기는 세계적이다. 텃밭 가꾸기에 더할 나위 없는 도구라는 입소문이 퍼져 나가면서다. 서양에서 흔히 쓰는 꽃삽은 비할 바가 못 된다는 것이 ‘써 본 사람’들의 후기다. 입소문을 타고 세계 최대 온라인 쇼핑몰인 아마존에도 입점했다. 국내가보다 네 배나 더 비싼 23달러에 파는데도 불티나게 팔린다. “It is a must-have(이건 반드시 사야해)” “Well made, sturdy, and easy to use(잘 만들었고, 튼튼하며, 사용하기 편하다)” 등 상품평들이 주를 이룬다. 2019년 한 해 아마존 원예 부문 상품 ‘톱10’에 오르기도 했다.

석 대표는 2018년 ‘경상북도 최고장인’으로 선정됐다. 이후 호미 손잡이에 ‘최고장인 석노기’라는 낙인을 찍고 있다. 그만큼 품질에 대한 자부심이 높다.

“우리 호미가 중국산보다는 비쌉니다. 그런데 말입니다. 손맛이라고, 중국산 쓰다가 다시 우리 호미 찾는 분이 꽤 됩니다.”

