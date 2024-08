싱가포르 ‘SIM GE’, 세계 명문대 학위 받는 80개 교육 프로그램 진행

싱가포르 사립교육기관(PEI)인 ‘심 글로벌 에듀케이션(SIM Global Education, SIM GE)’은 초국가 교육과정(TNE - Transnational Education)을 통해 세계 명문대학의 학위를 취득할 수 있는 80개 이상의 교육 프로그램을 진행하고 있다고 18일 밝혔다.

초국가 교육과정(TNE - Transnational Education)은 세계적으로 인정받는 대학의 학위를 가까운 나라에서 수여할 수 있다는 장점 때문에 그 인기가 증가하고 있다.

TNE는 수여 기관이 위치한 국가와 학생이 위치한 국가가 다른 모든 유형의 교육 프로그램을 의미한다. 이러한 교육은 해외 호스트 기관, 지사 캠퍼스 혹은 자격을 갖춘 온라인 과정과의 파트너십 또는 공동 학위를 통해 제공될 수 있다.

TNE를 통해 세계 유수의 명문대학 학위를 취득할 수 있는 영어권 국가로, 국제적인 환경과 우수한 교육 여건을 갖춘 싱가포르는 유학생들 선호하는 나라 중 하나이다. 치안이 잘 되어 있어 안전한 나라로 알려져 있어서 안심할 수 있고, 지리적으로도 가깝고 학비와 물가가 저렴하기 때문에 시간과 비용을 절약할 수 있다.

대부분의 대학생들은 학업 성적이 시험 점수만을 기반으로 하는 전통적인 교육환경 아래에서 성장했다. 하지만, TNE의 경우, 학생들이 시험을 얼마나 잘 치르는지 뿐만 아니라 토론 및 그룹 프로젝트 참여를 통해 평가된다. 이러한 교육 방식을 통해 의사소통 및 팀워크와 같은 귀중한 소프트 기술을 습득하여 졸업 후 입사 시, 탁월한 성과를 거둘 수 있다.

세계적인 교육 허브 싱가포르에는 ‘SIM Global Education(SIM GE)’라는 사립 교육 기관이 있다. ‘SIM Global Education(SIM GE)’에서는 지리적으로 먼 나라에 가지 않아도 똑같은 양질의 국제 교육을 받고 견고한 글로벌 네트워크를 형성할 수 있다.

국제 교육이란 유럽, 미국 또는 학위 수여 기관이 위치한 모든 곳의 교육을 습득한다는 것을 의미한다.

싱가포르의 많은 TNE 교육 프로그램을 제공하는 기관 중 ‘SIM Global Education(SIM GE)’은 가장 크고 가장 오래된 사립 교육 기관(PEI) 중 하나이다.

SIM GE는 세계적으로 인정받는 대학들과 제휴하여 학사 및 대학원 학위를 포함해 약 80개 이상의 프로그램을 제공하고 있다.

전공과 분야에 관계없이 모든 프로그램은 일류 파트너 대학에서 개발되었으며, 수료시 졸업장을 직접 수여한다. 이 학위는 해당 대학에서 공부한 경우 수여되는 학위와 동일하다. 학업을 모두 마치면 해당 대학에서 전 세계적으로 인정받는 졸업장 또는 자격증을 받게 된다.

SIM GE의 파트너 대학으로는 1836년에 설립된 세계에서 가장 오래되고 큰 대학교 중 하나인 영국의 런던대학교(University of London)을 비롯해 회계 및 재무, 비즈니스 및 관리 연구를 위한 영국 상위 15위 대학교인 버밍엄 대학교(University of Birmingham), 뉴욕주 1위 공립 대학교인 미국 뉴욕주립대학교, 버팔로 대학교(University at Buffalo, The State University of New York, US), 호주 15위 명문 대학교인 RMIT 대학교(RMIT University) 등이 있다.

SIM GE의 많은 TNE 프로그램은 해당 대학의 숙련된 교수진에 의해 교육된다. 아시아의 문화를 국제적인 시각과 융합시키는 프로그램들은 학생들에게 글로벌한 전망을 제공하며, 예술 및 사회 과학, 비즈니스, IT & 컴퓨터 과학, 간호 및 기타 전문 분야를 포함한 광범위한 학사 프로그램을 제공한다.

싱가포르에서 학사 학위를 취득하는 것은 기술과 지식 면에서 한 단계 더 나아갈 수 있는 기회를 제공한다. 또한, SIM GE에서 제공하는 학사 프로그램은 학생들의 취업률을 높여준다.

학교 관계자는 “왜 학사 학위에서 만족하십니까? 오늘날 싱가포르와 같은 국제도시에서 석사 학위를 취득하는 것은 여러분의 교육과 경험을 한 단계 끌어올리는데 매우 필수적인 요소가 되었습니다”라고 말했다.

또한, 대학원이나 석사 학위 취득을 위해 SIM GE를 선택해야 하는 이유로는 “SIM GE는 학생들이 싱가포르에서 공부하며 원하는 과정을 선택할 수 있도록 세계 최고 수준의 대학원 및 석사 학위를 제공하는 다양한 대학 파트너들을 보유하고 있습니다”라고 전했다.

이어 “싱가포르가 유학하기 좋은 곳이라 생각하신다면 가장 규모가 크고 오래된 사립교육기관 중 하나인 ‘심 글로벌 에듀케이션(SIM Global Education, SIM)’을 추천드린다”며, “SIM GE는 학사 및 대학원 학위를 포함해 80개 이상의 프로그램을 제공하여, 선택의 폭이 매우 넓다”고 덧붙였다.

온라인 중앙일보