[분양 Focus] 강남권 핵심 입지에서 만나는 국내 최초 브랜디드 레지던스

지난해 서울시 송파구 문정동에서 선보여 하이엔드 주거문화의 새 기준을 제시했다는 평가를 받았던 ‘르피에드’가 이번에는 강남의 핵심 입지에서 두번째 ‘르피에드’이자, 대한민국 최초의 브랜디드 레지던스인 ‘르피에드 in 강남’의 공급에 나선다. 브랜디드 레지던스란 르피에드 in 강남에서 처음으로 선보이는 주거 트렌드로, 주거 자체를 브랜드화 해 생활의 모든 순간에서 ‘르피에드’의 브랜드 가치를 누릴 수 있도록 한 주거공간을 의미한다. 르피에드 in 강남은 특히 입주민들이 생활 속에서 브랜드를 입고 먹고 사는 경험을 제공해 ‘르피에드’의 브랜드 가치를 어느 곳에서나 느낄 수 있는 ‘Lifetime Partner’로 상품을 만든다는 계획이다. 국내 최초의 ‘브랜디드 레지던스’로 공급에 나서는 ‘르피에드’는 지난해 국내 최초의 ‘피에드 아테르’를 표방하며 하이엔드 수요자의 품격에 맞춘 어메니티와 컨시어지 서비스를 갖춘 고급 주거상품으로서의 가치를 증명한 바 있다.

르피에드 in 강남 #트리플 대로 만나는 강남역 일대 #주변에 초대형 개발호재 줄줄이 #주민 라이프 스타일 맞춤형 설계

국대급 비즈니스·문화·비전의 장

입지여건이 뛰어나다. 르피에드 in 강남이 들어서는 지하철 2호선 강남역 일대는 강남대로·테헤란로·서초대로 등 강남을 관통하는 ‘트리플’ 대로가 만나는 지점이자, 대한민국을 대표하는 비즈니스·문화·비전이 모이는 곳이다. 국내 대표 기업인 삼성그룹이 둥지를 틀고 있는 삼성타운과 서울의 대표 업무밀집지구인 테헤란로가 바로 이곳에 있다. 앞으로의 비전도 밝다. 서울시와 서초구는 최근 서초대로 주변 개발 청사진을 담은 ‘서초로 지구단위계획 재정비안’을 발표했다. 이 정비안의 주요내용은 주변 롯데칠성부지·코오롱부지·삼성부지·라이온미싱부지 등을 특별계획구역으로 지정해 개발한다는 것이다. 롯데칠성부지의 경우 최고 높이 250m까지 건물 신축이 가능해지고 코오롱부지·라이온미싱부지 등도 주거·상업·업무시설이 결합된 복합타운으로 개발이 추진된다.

강남 지역의 오랜 숙원으로 꼽히는 경부고속도로 지하화와 상부 공원화 사업도 추진 중이다. 이 사업은 경부고속도로 서울 구간(한남IC~양재IC) 약 6.4㎞ 구간을 지하화하는 사업으로 강남권의 초대형 개발 호재로 꼽힌다.

르피에드만의 고품격 어메니티

다양한 서비스도 제공한다. 르피에드 in 강남은 주거서비스 전문기업 쏘시오리빙과 손잡고 지난해 르피에드 1차에서 호평 받았던 어메니티와 컨시어지 서비스를 더욱 더 강화해 ‘르피에드’만의 편리한 생활과 프리미엄 라이프 스타일에 맞춘 주거문화를 선보일 예정이다. 르피에드 in 강남은 먼저 스타 셰프가 선보이는 수준 높은 조식 서비스와 하우스키핑·버틀러서비스 등 컨시어지 서비스를 제공한다. 또 피트니스시설·프라이빗 스토리지·피에드풀 등 프리미엄 라이프를 즐길 수 있는 특화 어메니티도 운영한다. 여기에 어반 스파 공간까지 조성돼 입주민들의 삶의 질을 한층 높여줄 예정이다.

특히 조식서비스는 퓨전 아시안 스타일의 요리로 유명한 스타 셰프 최석이 씨가 제공할 예정이다. 최석이 셰프는 일본계 미국인 스타 셰프인 마사히루 모리모토 셰프에게 사사하고 귀국해 지난 2013년부터 자신의 이름을 건 석이 by 석이테이블을 운영하고 있는 스타셰프다.

다양한 르피에드 PB 상품 제공

고품격 인테리어도 눈길을 끈다. 르피에드 in 강남은 우선 각각의 평면을 획일화된 유니트가 아니라 입주자가 추구하는 라이프 스타일에 따라 공간을 선택할 수 있도록 했다. 각 호실의 콘셉트는 상류층 수요자들을 다방면으로 고려해 구성했으며 필요한 공간에 맞춰 자신만의 개성을 마음껏 뽐낼 수 있다. 예술작품 수준의 외관 디자인도 선보일 예정이다. 고대 로마시대와 르네상스 시대의 대표적 건축양식인 아치형 설계를 적용해 특색 있는 고품격 외관을 갖출 계획이다. 특히 아치를 중심으로 보행통로와 광장 같은 공간도 함께 조성할 예정이다. 입주민의 모든 생활에서 함께할 수 있는 다양한 PB(자체 브랜드) 상품도 선보일 계획이다. 르피에드 in 강남 론칭과 함께 선보이게 될 이 PB 상품은 생활 전반에서 ‘르피에드’ 브랜드를 경험할 수 있을 전망이다. 여행·생활·라이프스타일 등 생활 속에서 필요한 각종 아이템들로 구성된 이 상품은 단지 안에 들어설 예정인 피에드 스토어를 통해 제공된다.

오피스텔인 만큼 각종 부동산 규제에서 상대적으로 자유롭다. 각종 세금 절감 혜택은 물론, 아파트와 달리 상대적으로 자유로운 대출이 가능하다. 자금 조달 계획서 제출 의무도 없다. 한편 르피에드 in 강남은 서울시 서초구 서초동 1321-7·8번지에 지하 7층~지상 19층, 140실 규모로 들어설 예정이다. 견본주택인 ‘르피에드 갤러리’는 청담사거리 인근(강남구 도산대로 517)에 운영 중이다. 12월 4일(금) 그랜드 오픈을 앞두고 100% 사전 예약제로 운영된다. 르피에드 in 강남의 시공은 현대건설이 맡았다.

김영태 조인스랜드 기자 kim.youngtae@joongang.co.kr