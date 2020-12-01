한국과학기술한림원(원장 한민구)은 2021년도 신임 정회원 30명을 선출했다. ▲정책학부 고상백(연세대)·김원준(KAIST)·박범순(KAIST)·송진웅(서울대) ▲이학부 김인강(고등과학원)·변재형(KAIST)·안경원(서울대)·이호녕(오크리지국립연구소)·백종범(UNIST)·최동훈(고려대)·이지오(POSTECH)·김준(연세대) ▲공학부 조완근(경북대)·김갑환(부산대)·김상재(제주대)·백점기(부산대)·석상일(UNIST)·이영국(연세대)·박부견(POSTECH)·이경무(서울대)·김병기(서울대)·이창하(연세대) ▲농수산학부 이승환·조철훈·이기원(이상 서울대) ▲의약학부 김완욱(가톨릭대)·송민호(충남대)·임재준(서울대)·이정원(서울대)·조은정(성균관대)
[사랑방] 한림원 2021년 신임 정회원 30명 선출
중앙일보
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종합 18면
한국과학기술한림원(원장 한민구)은 2021년도 신임 정회원 30명을 선출했다. ▲정책학부 고상백(연세대)·김원준(KAIST)·박범순(KAIST)·송진웅(서울대) ▲이학부 김인강(고등과학원)·변재형(KAIST)·안경원(서울대)·이호녕(오크리지국립연구소)·백종범(UNIST)·최동훈(고려대)·이지오(POSTECH)·김준(연세대) ▲공학부 조완근(경북대)·김갑환(부산대)·김상재(제주대)·백점기(부산대)·석상일(UNIST)·이영국(연세대)·박부견(POSTECH)·이경무(서울대)·김병기(서울대)·이창하(연세대) ▲농수산학부 이승환·조철훈·이기원(이상 서울대) ▲의약학부 김완욱(가톨릭대)·송민호(충남대)·임재준(서울대)·이정원(서울대)·조은정(성균관대)