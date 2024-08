브래드 피트+레이디 가가+에미넴…바이든 승리의 '2등 공신'?

브래드 피트의 나긋한 목소리, 레이디 가가의 단독 콘서트, 에미넴의 속사포 랩….

이 모든 것이 한 사람을 위해서 이뤄진다면 어떨까요. 올해 미국 대선에서 그러한 상상이 현실이 됐습니다. 행복한 사연의 주인공은 바로 조 바이든 민주당 후보입니다.

도널드 트럼프 대통령과 바이든 후보가 맞붙은 이번 대선, 또 하나의 관전 포인트는 '셀러브리티'들의 선택이었습니다. 수많은 연예계·스포츠계 스타들이 선거 기간 자신의 지지 후보를 밝혔는데요. 바이든 후보의 당선을 위해 발 벗고 나선 스타들이 더 많았습니다. 전통적으로 민주당 지지세가 강한 할리우드의 정치색이 다시 한번 확인된 겁니다.

결론부터 말하면, 바이든 지지 셀럽들의 판정승으로 끝났습니다. 바이든 당선인이 지난 8일 승리 선언을 했기 때문인데요. 배우 존 보이트, 왕년의 골프 스타 잭 니클라우스 등이 트럼프 지지에 나섰지만 패배를 막지 못했습니다.

"Look, if you had one shot or one opportunity…"