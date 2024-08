북ㆍ미 갈등이 최고로 높았던 2017년 당시 북한이 20여기의 핵탄두를 보유한 것으로 보인다고 미국의 언론인인 밥 우드워드 워싱턴포스트(WP) 부편집장이 밝혔다. 이는 그의 저서 『격노(Rage)』에서 2017년 북핵 위기상황을 두고 어떤 해석이 맞고, 틀렸는지를 가려주는 단서다.

『격노』는 우드워드가 도널드 트럼프 대통령 등 전ㆍ현직 당국자와의 인터뷰를 바탕으로 트럼프 대통령의 리더십을 비판한 책이다. 2017년은 북한이 제6차 핵실험과 잇따른 장거리 미사일 발사로 한반도의 긴장감을 최대치로 끌어올렸던 시기였다.

미국의 공영 라디오 방송 NPR은 지난 14일(현지시간) 우드워드와 인터뷰 방송을 내보냈다. ‘모든 사항을 고려해서(All Things Considered)’라는 프로그램에서다. 프로그램의 진행자인 매리 루이즈 켈리는 우드워드에게 2017년 상황에 대한 질문을 던졌다.

이 대목은 오역 논란과 관련 있다. 『격노』에서 우드워드는 북한이 미 본토를 타격할 수 있는 화성-13ㆍ14ㆍ15형 등 중거리탄도미사일(IRBM)과 대륙간탄도미사일(ICBM)을 연이어 발사한 2017년 미군의 대응을 이렇게 썼다.

“(네브래스카주) 오마하에 있는 전략사령부는 북한의 정권 교체를 위해 작전계획(작계) 5027, 즉 핵무기 80기 사용을 포함할 수 있는 공격에 대한 미국의 대응(the U.S. response to an attack that could include the use of 80 nuclear weapons)을 면밀히 연구하고 검토했다.”