美, 北에 핵무기 80개 퍼붓는다? 3년전 '작계5027' 진실 파문

미 언론인 밥 우드워드가 15일 출간 예정인 저서 『격노(Rage)』에서 미국이 북한과 갈등이 최고조였던 2017년 검토한 작전계획 5027에 핵무기 사용 가능성이 포함됐다고 쓴 것이 알려지면서 논란이 커지고 있다.

우드워드는 2017년 북한이 첫 대륙간탄도미사일(ICBM) 화성-14형 발사에 이어 화성-15형과 중장거리 탄도미사일(IRBM)을 쐈을 때 미군의 대응을 이렇게 기술했다.

“(네브래스카주) 오마하에 있는 전략사령부는 북한의 정권 교체를 위해 작전계획(작계) 5027, 즉 핵무기 80기 사용을 포함할 수 있는 공격에 대한 미국의 대응(the U.S. response to an attack that could include the use of 80 nuclear weapons)을 면밀히 연구하고 검토했다.”

이를 두고 미국이 핵무기 80기로 북한을 타격하는 계획을 검토했다는 해석과 북한이 한ㆍ미 동맹을 상대로 핵무기 80기를 사용할 경우 미국의 대응을 검토했다는 번역 논란까지 겹치면서다. 핵심은 "핵무기 80기 사용을 포함할 수 있는"이 수식하는 대목이 '북한의 공격(an attack)'이냐 '미국의 대응(U.S. response)'인지 여부다.

북한 핵탄두 보유고에 관해 시그프리드 헤커 스탠퍼드대 박사는 북한이 지난해 8월 기준 핵무기를 30개~60개쯤 보유했다고 밝힌 바 있다. 랜드연구소의 브루스 베넷 선임 연구원은 중앙일보에 "지금은 북한의 핵무기 보유량이 40개~75개쯤 될 것"으로 분석했다.

전문가들은 "문법적으로 양쪽 모두 의미할 수 있는 혼란스러운 문장"이라면서도 "매티스의 미국의 (선제) 핵무기 사용 고민을 다룬 전후 맥락상 미국을 주체로 보는 게 맞다"는 해석을 내놨다.

미국이 실제 대북 핵무기 80기 사용 계획을 갖고 있는지 진위도 논란이다. 미국 국방부는 확인도, 부인도 않는 'NCND' 입장이다. 14일(현지시간) 작계 5027에 핵무기 사용이 포함되느냐는 중앙일보 질의에 “우리는 작전계획 세부사항에 대해 논의하지 않는다”고 답했다.

찰스 리처드 미 전략사령관도 이날 브리핑에서 2017년 북한 상대로 핵무기 사용을 검토했는지를 “어떤 작전계획에 대해서도 구체적으로 말할 수 없다”며 “어떤 상황이든, 어떤 작전계획 검토가 필요하든, 우리 군대는 요청받은 대로 지원할 준비가 돼 있다”는 원론적인 답변만 했다.

작전계획은 군사기밀이고, 작전 세부사항을 노출할 수 있기 때문에 검토 여부도 확인해줄 수 없다는 입장이다. 전날 청와대가 이례적으로 “핵무기 사용은 우리 작전계획에 없다”고 부인한 것과 분위기가 다르다.

미국의 군사 전문가들도 미국이 북한을 상대로 핵무기 80기를 사용하는 작전계획 검토 여부에 관해 의견이 갈렸다.

데이비드 맥스웰 민주주의수호재단(FDD) 선임연구원은 중앙일보 인터뷰에서 “북한의 핵 80기든, 미국 핵 80기든 사용 가능성에 관한 우드워드의 언급은 오해일 가능성이 크다"며 "비현실적"이라고 말했다.

주한미군으로 네 차례 근무한 특수부대 대령 출신인 그는 “한반도 유사시에 미국은 핵무기를 80개나 사용할 필요가 없고, 북한이 핵무기 80개를 사용하는 것도 용납하지 않을 것”이라며 “어느 쪽도 말이 되지 않는다”고 덧붙였다.

그는 대신 군 당국이 북한 핵ㆍ미사일 프로그램과 관련된 80개의 잠재적 목표물을 확인했을 수 있다는 가능성을 제기했다. 우드워드가 이 분야를 잘 모르고 쓴 “서툰 글”인 것 같다고 하면서다.

반면 브루스 베넷 랜드연구소 선임연구원은 “미국의 대북 핵억지 전략은 북한이 미국이나 동맹ㆍ파트너를 핵으로 공격하는 것을 용납할 수 없으며, 그 정권은 끝날 것이라는 점을 분명히 하는 것”이라고 평가했다.

그는 정권을 끝내는 건 고위 지도자 제거를 뜻하는데, 지하 깊숙한 시설에 숨은 이들에 재래식 무기가 아닌 핵무기를 사용해야 할 것으로 봤다. 또 북한의 공격 시 한국의 핵우산 제공 요청에 응하기 위해서도 미국 군사계획에 핵무기 사용이 일부 포함돼 있을 것으로 봤다.

실제 우드워드 책에는 도널드 트럼프 미국 대통령이 북한에 사용할 수 있는 새로운 핵무기를 만들었다고 자랑하는 부분도 나온다. 이 대목도 미국의 대북 군사계획에 핵무기 사용이 포함됐을 수 있다는 주장을 뒷받침한다.

패트릭 크로닌 허드슨연구소 아시아ㆍ태평양 안보 석좌는 “미국의 대북 기밀 비상계획에 어떤 내용이 담겼는지 확인할 수 없지만, 트럼프 대통령이 김정은 정권에 맞서 쓸 수 있는 전례 없는 무기체계를 공개적으로 자랑했다고 우드워드가 쓴 데 주목한다”고 말했다.

크로닌 석좌는 "이 무기체계가 아마도 저위력 신형 전술 핵탄두를 시사하는 것 같다"고 덧붙였다.

한편 맥스웰 연구원은 "한반도 내 무력사용은 한국 동의 없이는 불가능하다"는 청와대 발표와 관련해서도 "북한이 핵무기를 발사했거나 발사할 것이라는 정보가 포착되면 미국 대통령이 전권을 갖고 결정할 수 있다"고 말했다.

