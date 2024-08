만 13세 이상 전 국민에게 통신비 2만원을 지원하기로 한 정부의 정책에 국민 10명 중 6명이 부정적으로 평가한다는 조사 결과가 나왔다.

14일 여론조사 전문업체 리얼미터에 따르면 YTN 의뢰로 ‘전 국민 통신비 2만원 지원 방안’에 대해 조사한 결과, 응답자의 58.2%가 ‘잘못한 일’이라고 답했다. 이 중 ‘매우 잘못한 일’이라고 답한 비율은 39.8%, ‘어느 정도 잘못한 일’이라고 답한 응답자는 18.4%였다.

'잘한 일'이라고 답한 응답자는 37.8%(매우 잘한 일 15.7%, 어느 정도 잘한 일 22.1%)로 집계됐다. '잘 모르겠다'는 응답자는 4.0%였다.

이념 성향과 정당별로는 보수층(64.2%)·국민의힘 지지층(85.4%)과 중도층(67.5%)·무당층(68.3%)에서 모두 '잘못한 일'이라고 답한 비율이 높았다.

반면 진보층(56.3%)과 더불어민주당 지지층(68.3%)에서는 과반이 넘는 응답자가 '잘한 일'이라고 답했다.

지역별로는 대부분의 지역에서 ‘잘못한 일’이라고 응답한 비율이 높았고 광주·전라에서는 52.0%가 '잘한 일'이라고 평가했다.

연령별로는 20대(잘못한 일 48.4% vs 잘한 일 45.9%)와 40대(46.7% vs 52.1%)에서 긍정과 부정 평가가 비슷했다.

그 외 50대(69.4% vs 7.2%)와 70세 이상(65.4% vs 27.5%), 30대(61.2% vs 34.2%), 60대(60.7% vs 36.2%)에서는 '잘못한 일'이란 응답이 높았다.

이번 조사는 전국 18세 이상 남녀 500명을 대상으로 했다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±4.4%포인트다.

정혜정 기자 jeong.hyejeong@joongang.co.kr