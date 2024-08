[그게머니] 알쏭달쏭 청약제도, ‘오답노트’로 부적격 방지하세요

로또라 불리는 서울의 아파트 청약 당첨자 중 10~20%는 계약서에 도장을 찍지 못합니다. 당첨 이후 부적격자로 판정될 수 있기 때문인데요. 전문가들은 자주 바뀌는 복잡한 청약 제도가 부적격자를 양산한다고 지적합니다. 청약 제도 설명서인 ‘주택공급에 관한 규칙’은 문재인 정부 들어서만 열번 개정됐습니다. 1978년 청약 제도가 생긴 이후 지난해까지는 약 140차례에 걸쳐 일부 또는 전면 개정이 이뤄졌죠.

혼란스러운 청약 제도 때문일까요. 지난 2월 청약을 진행한 경기도 수원시 매교푸르지오SK뷰는 전체 1795가구 중 13%가, 경기 과천시 과천제이드자이는 647가구 중 22%가 당첨 자격을 박탈당하거나 포기했습니다. 주로 소득 기준이나 무주택 기간 계산법을 제대로 숙지하지 못했기 때문이죠. 어렵게 찾아온 기회를 날리지 않기 위해 체크해야 할 오답 노트, 그게머니가 알려드립니다.