[번역기도 모르는 진짜 영어] It is what it is

지난 3일 방송된 ‘악시오스 온 HBO’ 인터뷰에서 도널드 트럼프 미국 대통령은 평소와 다른 모습이었다. 발언의 진위나 적합성과 상관없이 그 어떤 상황에서도 당당하게 자신의 주장을 내세우던 평소 모습과 달리 흔들리는 눈동자로 어떤 말을 해야 할지 몰라 당황하는 모습이 역력했다.

특히 기자가 “코로나19로 하루에 1000명씩 죽어 나가고 있다”고 압박하자 그는 “사람들이 죽고 있다. 사실이다”라며 체념한 듯 “it is what it is”라고 말했다. CNN은 이 인터뷰를 방영하며 트럼프가 했던 “it is what it is”라는 말을 화면 자막에 내보냈다.

당시 트럼프가 했던 말을 그대로 옮기면 “They are dying, that’s true. And you have - it is what it is. But that doesn’t mean we aren’t doing everything we can”이다. 번역하면 “사람들이 죽어 가고 있는 건 사실이지만, 어쩔 수 없다. 그렇다고 우리가 할 수 있는 모든 걸 다 하고 있지 않다는 건 아니다”가 된다.

it is what it is는 우리말로 정확하게 번역하기는 좀 어렵다. 딕셔너리 닷컴(Dictionary.com)은 바꿀 수 없는 절망적이거나 도전적인 상황을 표현할 때 쓰는 표현(expression used to characterize a frustrating or challenging situation that a person believes cannot be changed)이라고 정의한다. 트럼프 발언 역시 현재 상황을 통제할 수 없다는 절망감에서 나온 말이라고 볼 수 있다. 이 인터뷰가 방영된 후 언론들은 “트럼프의 의식의 흐름을 보여 준 인터뷰” “한 기자가 트럼프를 무너뜨렸다”고 평가하기도 했다.

이 말을 했던 미국 대통령은 또 있다. 2004년 조시 W 부시 대통령이다. 그는 당시 선거에서 경쟁자인 존 케리가 앞서고 있다는 보고를 받고는 “it is what it is”라고 답했다. “어쩔 수 없지. 그것과 관련해서 우리가 할 수 있는 게 없다”는 뜻이었다.

it is what it is와 비슷한 말로는 “that’s that” “so be it” “that’s life” 등을 꼽을 수 있다. 어깨를 으쓱하는 몸짓(shrugging)으로도 비슷한 의미를 전할 수 있다. 서양에서 어깨를 으쓱하는 동작은 무관심이나 불확실성, 혹은 체념을 표현할 때 쓴다. 딕셔너리 닷컴은 it is what it is를 “말로 하는 shrug의 일종(a kind of verbal shrug)”라며 “바꿀 수 없는 상황을 체념하고 받아들이는 신호”라고 설명했다.

