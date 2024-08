코로나 대응 욕먹는 트럼프, 기다렸다는듯 "한국도 끝났다"

도널드 트럼프 미국 대통령이 한국과 뉴질랜드의 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산 상황을 다시 거론했다. 이번에는 "끝났다(it's over)"라는 말까지 썼다.

"나 아니면 北과 전쟁…3천만명 잃었을 것" #"김정은과 좋은 관계…훌륭한 일"

트럼프 대통령은 20일(현지시간) 펜실베이니아주(州) 올드포지에서의 대선 캠페인 연설 도중 "뉴질랜드, 이제 끝났다. 모든 것이 망가졌다. 그 나라는 아름답지만 어제 엄청난 발병이 있었다"고 말했다. 이어 한국도 언급하며 "한국, 끝났다. 어제 큰 발병이 있었다(South Korea, It's over. It's over. Big breakout yesterday)"고 했다.

그러면서 "미국은 놀라운 일을 해냈다. 미국의 사망률을 보라"고 말했다.

이틀 연속 한국 코로나 재확산 언급

트럼프 대통령은 전날 백악관에서 열린 언론 브리핑에서도 한국과 뉴질랜드를 언급했다. 그는 한국에 대해서 "여러분은 한국이 잘하고 있는 것을 봐 왔다"며 "그들은 아주 큰 발병이 있었다"고 말했다. 다만 "그들은 문제를 잘 해결할 것"이라는 전제를 달았다.

트럼프 대통령이 이처럼 예민하게 반응하는 것은 코로나19가 미국 대선의 최대 쟁점으로 떠오른 영향으로 보인다. 조 바이든 후보를 확정한 민주당 전당대회에서 찬조연설에 나선 이들은 트럼프의 코로나19 부실 대응을 집중적으로 거론하며 대통령 자격을 문제 삼았다.

미국은 현재까지 코로나19팬데믹의 최대 피해국이다. 미국 질병통제예방센터(CDC)에 따르면 이날 미국의 신규 확진자 수는 4만6500명을 기록했다. 누적 감염 수는 550만명을 넘겼다. 이날 하루 사망자는 1404명, 총사망자 수는 17만2416명이다.

"북한과 전쟁했으면 3000만명 죽었다"

트럼프 대통령은 이날 연설에서 '단골 주제'인 북한도 언급했다. 그는 대통령 당선인 신분으로 백악관에서 버락 오바마 전 대통령과 처음 만났을 당시를 떠올리며 "오바마는 미국에 북한은 가장 큰 문제라고 말하면서 전쟁이 있을 것이라 생각했다. 그런데 전쟁이 어딨나? 전쟁은 없었고 아무도 죽지 않았다"고 강조했다.

이어 "(전쟁이 났다면) 우리는 2500만명에서 3000만명의 사람을 잃었을 것"이라며 "서울은 3200만명의 인구가 있고 포화의 바로 옆에 있다"고 덧붙였다.

트럼프의 발언과 달리 서울 인구는 970만명이다. 범위를 수도권으로 넓혀도 2600만명 수준이다.

김정은 북한 국무위원장도 언급했다. 트럼프 대통령은 "나는 그와 좋은 관계를 갖고 있다. 이는 끔찍한 일이 아니라 훌륭한 일"이라고 말했다.

바이든 고향 찾아가 집중 공격

이날 트럼프 대통령은 펜실베이니아 올드포지의 건축자재 공급업체인 '마리오티 건축자재' 건물 밖에서 연설했다. 이곳은 바이든 전 부통령의 고향인 스크랜턴 옆 동네다.

트럼프 대통령은 "바이든은 펜실베이니아의 친구가 아니다. 그는 오래전에 고향을 버렸다"고 주장하며 경합주인 펜실베이니아의 표심을 얻으려 했다. 이어 바이든 후보를 '느린 조'라고 부르며 "느린 조가 민주당 전대에서 연설할 것"이라며 "나는 그가 사람들을 놀라 자빠지게 할 것이라고 확신한다"고 말했다.

바이든 전 부통령은 1942년 펜실베이니아주 스크랜턴에서 태어났지만 10살 때 아버지가 실직하면서 델라웨어주로 이주했다. 이날 그는 대선후보 지명 수락 연설을 그동안 거주해온 델라웨어주 윌밍턴시의 체이스센터에서 했다.

정은혜 기자 jeong.eunhye1@joongang.co.kr