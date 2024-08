美, "중국 앱, 중국 클라우드도 안돼"…본격화하는 반중 전선 압박

다른 나라도 중국산 정보통신기술(IT) 제품을 사용하지 말라는 미국의 압박이 본격화되고 있다. 6일(현지시간) 키스 크라크 미 국무부 경제차관은 아시아· 태평양 언론사 기자들을 상대로 전화 브리핑을 열었다.

크라크 차관은 "중국이 신뢰할 수 없는 국가란 점을 스스로 입증했다"면서 "중국의 감시의 눈에서 벗어나고 지식재산권 도둑질을 막기 위해 각 나라가 협력해야 한다"이라고 말했다.

전날 마이크 폼페이오 국무장관은 중국산 애플리케이션이나 통신장비 사용을 제한하는 '클린 네트워크(Clean Network)' 프로그램을 출범한다고 밝혔다. 이날 기자회견은 이에 대해 한 걸음 더 들어가면서 사실상 각 나라의 참여를 독려하는 자리였다.