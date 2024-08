서울시립대 김영욱 교수, 미국 세라믹학회 ACT 편집장 선임

미국세라믹학회 (The American Ceramic Society, ACerS) 펠로우(석학회원)인 서울시립대학교 신소재공학과 김영욱 교수는 미국세라믹학회와 Wiley가 발행 하는 ACT(International Journal of Applied Ceramic Technology)의 편집장으로 임명되었다. 임기는 2021 년 1 월에 시작되며, 올해 연말에 임기가 만료되는 공동 편집자 Hua-Tay Lin (설립 편집장)과 Monica Ferraris 교수의 자리를 이을 예정이다.

1898년에 설립된 미국세라믹학회는 세라믹 및 재료 과학자, 엔지니어, 연구원, 산업체, 플랜트 직원, 교육자 및 학생을 위한 전문 회원 조직이며, 75개 이상의 국가에서 10,000 명 이상의 회원이 있는 학회이다.

김영욱 교수는 공동 저널 편집자(co-equal journal editor) 3 명 및 편집위원 (associate editors)으로 구성된 편집 팀을 이끌게 되며, 그의 임명은 ACT의 편집 리더십의 전략적 확장을 위한 것으로 기능성 세라믹 재료, 첨단 세라믹 소재의 가공 및 응용에 대한 논문을 유치하고 확장하기 위한 첫 단계로 평가된다.

2003년에 설립된 ACT(International Journal of Applied Ceramic Technology)는 엔지니어링 된 세라믹, 제품 및 프로세스의 상용화에 중점을 둔 첨단 응용 연구 개발 내용을 출판하는 저널로 다루는 주제는 나노 기술 응용, 세라믹 방판탄, 에너지 시스템용 세라믹, 세라믹 기지 복합재료, 초고온 세라믹, 보호 코팅, 녹색 제조, 적층 제조 등의 포괄적인 세라믹스 관련 내용이 포함된다.

김영욱 교수는 “ACT가 그동안 쌓은 기반을 바탕으로 전 세계 대학 및 연구소의 응용과학 및 공학 분야의 학자들이 첨단 기술에 대한 연구 결과를 투고하도록 권장할 것”이라며 “이것이 세라믹스 응용 및 산업 분야에서 더 많은 독자를 끌어들일 것으로 기대한다”고 전했다.

김영욱 교수는 2019년 6월 이탈리아 토리노에서 개최되는 제 16회 유럽세라믹학회 (The 16th European Ceramic Society Conference)에서 Brook Award를 수상하였고, 2020년 1월 미국 데이토나비치에서 개최된 44차 International Ceramics on Advanced Ceramics and Composites 학회(44th ICACC, 미국세라믹학회 주최)에서는 'ACerS Global Ambassador Award’를 수상한 바 있다.

또한, 벌크 및 다공성 비산화물 세라믹에서 미세 구조-물성 관계 고찰에 관한 300편 이상의 저널 논문을 저술 또는 공동 저술했으며, 엔지니어링 세라믹스 및 기능성 세라믹에 대한 약 40개의 특허도 보유하고 있다.

