말 많고 탈 많은 삐라는 ‘leaflet’…광고전단은 ‘handbill’

콩글리시 인문학

“지금 항복해라 그러면 살려준다” (Surrender now and we won‘t hurt you).

이런 식의 삐라를 적진에 뿌리는 심리전은 언제부터 시작됐을까? 1806년 영국의 Cochrane 제독이 적군의 항복을 유도하는 삐라 뭉치를 서서히 타는 퓨즈를 단 연에 묶어서 프랑스 해안으로 보냈다. 당시 이 방법은 효과가 있었다.

삐라가 남북 간에 긴장을 고조시키고 있다. 북한의 김여정은 지난 6월 4일 담화에서 대북전단을 비난하면서 우리 정부를 향해 “오물부터 청소하라”고 요구하자, 정부는 대북전단을 살포한 탈북자 단체 두 곳을 경찰에 고발하고 법인 설립 허가 취소에 들어갔다. 정부는 접경지에서 전단 살포 활동을 막기로 했다. 국회는 대북전단 살포를 금지하는 법안을 만들겠다고 나섰다.

6월 16일 북한은 남북공동연락사무소를 3초 만에 폭파해버렸다. 문재인 정부가 추구해온 한반도 평화와 남북 교류협력의 상징이 한순간에 날아갔다. 바로 전날 문 대통령은 “나와 김정은 위원장이 8000만 겨레 앞에서 했던 한반도 평화의 약속을 뒤로 돌릴 수는 없다”고 밝혔지만, 북한은 문 대통령의 희망을 묵살하고 남북관계를 파국으로 몰고 있다. 북한 노동신문은 “끝장을 볼 때까지 연속적인 행동으로 보복할 것이다”고 위협했는데, 주무장관은 “예고된 부분이다… 조금조금 보고를 받았다”고 얼버무리다가 자리에서 물러났다.

외교통일위원장은 “빈말이 아니라는 것을 보여주려고 그런 것 같다. 대포로 폭파 안 한 게 어디냐”고 해서 빈축을 샀다. 다음날 불행 중 다행이라는 뜻이라고 변명했지만, 정치 개그도 아니고 제정신인지 의문이다. 한술 더 떠서 여권 의원 173명은 종전선언 촉구 결의안을 발의하겠다고 해 놀라게 했다.

북한이 대남 군사행동을 불사하겠다고 협박하는 긴박한 상황 속에 국민은 불안과 공포에 떨고 있다. 여당의 한 의원은 이 판국에 개성공단의 문을 열고 금강산관광을 당장 재개해야 한다고 말했다. 다음날 불바다 엄포가 나오자 정부의 태도는 뒤늦게 강경 모드로 전환됐다.

남북정상회담 이후 삐라 살포는 한동안 중단됐다가 천안함 피격사건이 발생하자 재개됐다. 대북 삐라 살포가 접경지역 주민의 생명을 위협하고 판문점 합의에 반한다는 것은 정부 측 입장이고, 북한 정권의 폭정을 알리는 표현의 자유라는 것은 민간단체의 주장이다. 옛 동유럽의 민주화에는 잠입자본주의(潛入, creeping capitalism)가 크게 기여했다.

삐라는 전단과 같은 말이다. bill에서 변용됐다는 설이 있으나 영어로는 leaflet이다. N. Korea sends one million anti-Seoul leaflets.(북한은 백만 장의 반정부 삐라를 보냈다, 코리아타임스 2016. 7. 28). 거리에서 나눠주는 광고전단은 handbill, 신문에 끼워서 돌리는 광고지는 flyer, 기자회견이나 세미나에서 나눠주는 유인물은 handout이다.

남북문제는 한마디로 이렇다. 문제 자체가 문제라기보다 진짜 문제는 문제를 대하는 당신의 태도다(The problem is not the problem; the problem is your attitude about the problem). 미국 영화배우 조니 뎁의 말이다.

김우룡 한국외대 명예교수(언론학)