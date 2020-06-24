[인사] 법제처 外

◆법제처〈과장급 전보〉▶법령의견제시팀장 정용복
◆한국장학재단〈1급 승진〉▶신용지원부 손영창 ▶기획조정부 김종순〈2급 승진〉▶취업연계장학부 허경 ▶복권기금장학부 박단호 ▶인재육성장학부 손지화 ▶인사부 김상범 박운하〈3급 승진〉▶국가장학부 한준태 ▶취업연계장학부 김경희 ▶복권기금장학부 권순도 ▶정보화관리부 김준우 김혜란 유상욱 ▶신용지원부 이남경 ▶고객지원부 박상헌 ▶지역총괄부 홍두표 ▶기획조정부 김태영 ▶재무관리부 박형준 ▶총무부 강태욱
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종합 16면
◆법제처〈과장급 전보〉▶법령의견제시팀장 정용복
◆한국장학재단〈1급 승진〉▶신용지원부 손영창 ▶기획조정부 김종순〈2급 승진〉▶취업연계장학부 허경 ▶복권기금장학부 박단호 ▶인재육성장학부 손지화 ▶인사부 김상범 박운하〈3급 승진〉▶국가장학부 한준태 ▶취업연계장학부 김경희 ▶복권기금장학부 권순도 ▶정보화관리부 김준우 김혜란 유상욱 ▶신용지원부 이남경 ▶고객지원부 박상헌 ▶지역총괄부 홍두표 ▶기획조정부 김태영 ▶재무관리부 박형준 ▶총무부 강태욱