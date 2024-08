반스(Vans), ‘디스 이즈 오프 더 월(THIS IS OFF THE WALL) 캠페인’ 새로운 챕터 공개

스포츠/라이프스타일 브랜드 반스(Vans)는 브랜드 캠페인 ‘디스 이즈 오프 더 월(This is off the wall)’의 새로운 챕터, ‘DIY 스케이트 커뮤니티(DIY Skate Community)’를 새롭게 공개했다고 17일 밝혔다.

-북미, 유럽, 중국의 스케이트 문화와 DIY 정신 엿볼 수 있는 세 개의 파트

이번에 공개된 챕터는 북미, 유럽 그리고 중국의 창의적인 스케이트보드 커뮤니티를 조명하는 세가지 에피소드로 구성됐다.

브랜드에 따르면, 정체성과 상상력, 인내심 그리고 무엇보다 우정에 대한 메시지를 담은 새로운 캠페인은 스케이트보딩을 통해 다른 사람들과 관계를 맺고 창조적인 자기표현을 이어나가는 이들의 목소리를 전한다.

반스는 전 세계에서 스케이트보딩의 열기가 가장 뜨거운 세 곳의 이야기를 담았다. 미국의 ‘더 스케이트 위치스(The Skate Witches)’의 DIY 스케이팅 정신, 폴란드 바르샤바에 위치한 ‘샤베르 볼(Szaber Bowl)’의 탄생기 그리고 중국에서 스케이트보딩의 인기가 전례 없이 높아진 현상을 소개한다.

반스의 이번 캠페인에 담긴 이야기는 여러 세대에 걸친 독립적인 스케이트 커뮤니티의 열정을 보여주며, 이는 최근 달라진 새로운 일상 속에서 대부분의 사람들이 보고 싶어 하는 관계 맺기의 중요성을 나타내기도 한다.

또한 반스는 전 세계 다양한 스케이트 커뮤니티와 더욱 많은 교류를 위해 오는 7월 〈더 스케이트 위치스〉와 함께 디지털 워크숍을 주최한다. 사진, 글쓰기 그리고 영상 제작 등 자신의 창의성을 표현하고 싶은 전 세계의 팬들을 초청할 계획이다. 또한 전 세계의 다양한 스케이트 커뮤니티가 제출한 자료를 이용해 다양한 관점을 제시하는 글로벌 진을 새롭게 만들어 온라인 홈페이지에서 볼 수 있도록 게재할 예정이다.

Vans의 브랜드 캠페인 ‘디스 이즈 오프 더 월’은 전 세계의 커뮤니티를 지원하고, 이들에게 영감을 주는 다양한 디지털 콘텐츠를 제작해 선보이며 ‘오프-더-월(Off-The-Wall)’의 진정한 의미를 정의하고 있다. 세 곳의 스케이트 커뮤니티를 조명한 새로운 챕터는 반스 공식 홈페이지 및 소셜 미디어에서 확인 가능하다.

