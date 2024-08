한국벤처투자 ‘KVIC MarketWatch’ 발간…계간 통계저널로 개편

한국벤처투자(주)(KVIC, 대표이사 이영민)는 ‘KVIC MarketWatch’ 20년 1분기 국문판과 상반기 영문판을 발간한다고 밝혔다.

KVIC MarketWatch는 벤처 투자시장의 신뢰성 있는 통계 정보를 제공함으로써 민간 경제주체의 벤처생태계 참여도를 높이는 것을 목적으로 매분기 발간된다. 또한 한국벤처투자(주)는 매년 상ㆍ하반기 영문판(KVIC MarketWatch International Edition)을 발간하여 해외 VC와 출자자들에게도 한국 VC시장을 소개하고 있다.

‘KVIC MarketWatch’는 2018년 최초 창간된 후, 매월 VC 시장의 다양한 정보를 제공해 왔다. 그러나 2020년부터는 신뢰성 있는 VC 정량정보를 제공하는 계간 통계저널로 개편된다. 이는 한국벤처투자(주)가 2019년 정보서비스포럼을 통해 민간 전문가의 의견을 적극 수렴한 결과로, 콘텐츠별 배포채널을 다양화하고 정보별 적시성 강화가 필요하다는 의견에 따른 것이다. 관련 후속조치로, 한국벤처투자(주)는 지난 4월 벤처투자시장의 다양한 정보를 보다 쉽고 빠르게 제공하기 위한 격주 발간 저널인 ‘KVIC NewsLetter’도 창간하였다.

2020년 1분기 KVIC MarketWatch는 ‘모태출자펀드 결성/투자/회수 동향’ 및 ‘투자산업 트렌드’를 통해 모태출자펀드 통계 정보를 제공하고, ‘해외 VC 시장 동향’에서 미국/유럽/글로벌 VC 시장 동향 및 유니콘 기업 현황을 제공한다.

2020년 상반기 KVIC MarketWatch International Edition에는 ▲An Introduction to KVIC & Korea Fund of Funds ▲2019 Korean VC Industry at a Glance ▲2019 Korea Fund of Funds : Trends in Fundraising, Investments and Exits ▲2H2019 KFoF Investments by Industry ▲Analysis of Unicorns and Unicorn Candidates in Korea ▲K-Unicorns가 수록되어 있다.

‘Analysis of Unicorns and Unicorn Candidates in Korea’에서는 모태출자펀드 투자기업 중 유니콘과 유니콘 후보군 29개 기업의 기업가치, 투자금액, 업종, 업력, 매출액 분포 등 특성을 분석하였고, ‘K-Unicorns’에서는 ‘K-유니콘’ 프로그램에 참여하는 유니콘 후보기업 중 핀테크 스타트업 (주)레이니스트와 에듀테크 스타트업 (주)매스프레소를 소개한다.

한국벤처투자(주) 이영민 대표이사는, “KVIC MarketWatch를 통해 VC시장에 대해 민간 경제주체가 더욱 관심을 가져 벤처생태계의 저변이 확대되기를 기대하며, 한국벤처투자(주)도 더욱 투명하고 유용한 정보를 제공하기 위해 끊임없이 고민하겠다”고 전했다.

KVIC MarketWatch는 웹진 및 PDF 형태로 발간되어 한국벤처투자 공식 홈페이지에 게시되고 있다.

온라인 중앙일보