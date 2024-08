[도약하는 충청] 스스로 경험하며 배우는 ‘TLST’(Teaching Less for Self Teaching) 도입 … 창업교육, 융합·실용 연구 강화

순천향대 학예관 2층에 있는 미디어인사이드센터(Media Inside Center)에는 VR을 활용해 다양한 체험을 할 수 있는 스튜디오가 있다. 이곳에서 학생들은 자신에게 맞는 3D 그림 그리기, 해부, 수술 시뮬레이터, 가상현실 직업체험 등을 자유롭게 한다.

순천향대

교육혁신 패러다임의 대표 모델 ‘TLST’

순천향대는 실전 창업교육·융합 실용교육을 강화, 학생의 기업가정신을 고취하기 위해 ‘TLST(Teaching Less for Self Teaching)’를 도입했다. TLST는 4차 산업혁명시대에 대응하기 위한 교육혁신 패러다임의 대표 모델이다. 일방적인 지식 전달이 아닌 학습자가 주체적·능동적·협동적으로 교육에 참여한다.

대학에서는 시대적 흐름에 대응해 학습 환경을 디자인해주고 학생들은 스스로 경험하며 배우는 TLST를 통해 교육·연구·산학협력 분야의 새로운 가치를 창출하는 게 목표다.

특히 ‘TLST 기반 학생 실전 창업교육’은 실전 창업 단계에서 요구되는 역량을 배양하기 위한 프로그램이다. 이 프로그램은 미국 뱁슨 대학 기업가 정신교육 프로그램을 벤치마킹한 것으로 매사추세츠 공과대학(MIT), 스탠퍼드(Stanford)의 메이커스 운동 기반 실전 창업교육으로 구성돼 있다. 아이디어 발굴부터 시제품 제작과 판매, 유통에 이르는 전주기적 창업 프로그램을 지원받을 수 있다.

학부·대학원 연계 창의 융합 연구 활성화

이와 관련 현재 순천향대가 주력하고 있는 연구분야 혁신 프로그램은 크게 두 가지다.

첫째는 ‘4차 산업혁명 시대를 선도할 융합·실용 연구 지역거점대학 체계구축’ 프로그램과 둘째는 ‘TLST학부 교육 연계형 연구조직(대학원) 강화’ 프로그램이다.

순천향대는 기술-산업 간 융·복합화와 전통산업과 신기술의 융합시대에 따라 대학의 융·복합 연구의 필요성이 커질 것으로 보고 꾸준히 준비해왔다. 학제 간 융합 연구 지원사업을 통해 바이오메디컬·미래기술·인문사회 분야 등의 신기술 융합 분야도 개척했다.

서교일 총장은 “앞으로는 ‘대학혁신지원사업’을 통해 연구전담부서 조직 강화, 실시간 소통을 위한 맞춤형 알리미 서비스, 집단과 융합 연구회 운영 등을 강화할 계획”이라며 “TLST학부 교육 연계형 연구조직을 강화하고 미래융합대학원을 개편해 학부-대학원 연계 창의 융합 연구를 활성화하겠다”고 말했다.

순천향대는 국내 최초로 의료법인이 설립한 대학이다. 1978년 국내 의료계와 국민 보건 향상을 위한 우수 의료인 양성을 목표로 ‘순천향의과대학’으로 출발했다. 이후 1990년에 종합대학으로 승격, 현재 9개 단과대학과 5개 대학원, 전국 4곳에 네트워크 부속병원을 가진 내실 있는 대학으로 성장했다. 개교 이래 학사 6만 667명, 석사 8029명, 박사 1282명 등 총 6만 9200여 명의 인재를 배출했다.

