※ 이 스토리는 폴인의 〈코로나19가 만든 거대한 위기, 거대한 기회가 온다 : 거시경제〉 의 2화 중 일부입니다. 핀테크 자산관리 플랫폼 에임 (AIM) 이지혜 대표의 강연을 텍스트로 옮겼습니다.

"누군가 아마존의 이번 분기 실적을 축하해주면, 저는 이런 생각을 해요. 이번 분기 실적은 사실 3년 전에 만들어진 거라고요. 오늘, 이번 분기에 하고 있는 건 아마도 2020년에 드러날 겁니다.(When somebody… congratulates Amazon on a good quarter… I say thank you. But what I’m thinking to myself is… those quarterly results were actually pretty much fully baked about 3 years ago. Today I’m working on a quarter that is going to happen in 2020.)"