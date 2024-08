최근 한국 온라인 커뮤니티에서 말이 많은 일본 정치인이 있습니다. 지난 14일 트위터 '실시간 트렌드'에도 오른 고이즈미 신지로(小泉進次郞·39) 일본 환경성 장관입니다. 한국 인터넷에서의 별명은 '펀쿨섹좌'입니다. 고이즈미 장관이 지난해 9월 기후변화 관련 기자회견에서 한 아래 발언 때문에 생긴 별명입니다.

"기후변화 같은 큰 문제를 다룰 땐 즐겁고 쿨하고 섹시하게 대처해나가야 한다 (It's got to be fun, it's got to be cool. It's got to be sexy too)"