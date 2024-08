“한국, '카피캣' 신세 면하려면 'R&D구제금융' 투입하라! ”

빌 제인웨이

1943년 미국 뉴욕 맨해튼에서 태어났다. 프린스턴대학을 졸업한 뒤 영국 케임브리지대학에서 경제학 박사학위를 받았다. 그는 투자은행가로 일하면서 경제학 연구에도 힘을 쏟았다. 그의 저서 『혁신경제에서 자본주의 실행하기(Doing Capitalism in the Innovation Economy: Markets, Speculation and the State)』는 혁신경제학 분야의 명저로 꼽힌다. 그의 절친은 금융버블론의 대가인 고(故) 하이먼 민스키다. 생전에 민스키는 “제인웨이는 이론가이면서 실행가(practitioner)”라고 평가했다. 알파벳(구글의 모회사) 회장인 에릭 슈미트는 “혁신에 관한 내 이론은 대부분 제인웨이의 책 『혁신경제에서~』에서 배운 것”이라고 말했다.