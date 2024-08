“No vote No Liberty” 투표 독려 나선 정해인·주지훈·조세호

“No vote No liberty(투표가 없으면 자유도 없다).”

배우 정해인씨가 “투표는 자유민주주의 국가에 살고 있는 대한민국 국민의 권리라고 생각한다”며 이같이 말했다. 중앙선거관리위원회의 4·15 총선 투표 독려 캠페인에 따른 것이다.

선관위는 이번 총선을 앞두고 유명 연예인을 대상으로 ‘no vote(투표가 없다면…)’ 캠페인을 진행하고 있다. ‘no vote no…’ 다음에 들어갈 문구를 연예인이 직접 적어 넣은 다음 의미를 설명하는 방식이다. 선관위가 유튜브에 올린 영상은 모두 참여 연예인이 직접 찍은 셀프 제작물이다.

2일 현재 해당 캠페인에 참여한 연예인은 20명을 넘는다. 정씨를 비롯해 조세호·양세형·이순재·주지훈·고아라씨 등이 참여했다.

개그맨 조세호·양세형씨는 “no vote no smile, 투표가 없으면 웃음도 없다”고 했고, 배우 이순재씨는 “no vote no hope”, 주지훈씨는 “no vote no life”, 고아라씨는 “no vote no 대한민국”이라고 썼다. 권순일 중앙선관위원장도 최근 담화문에서 “대한민국을 희망으로 이끌어갈 참된 대표를 선출하는 일은 유권자의 한 표, 한 표에 달려 있다”고 말하며 투표 독려에 나섰다.

정치권에선 13일 앞으로 다가온 21대 총선 투표율이 다른 선거에 비해 저조할 것이란 분석이 많다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나 19) 여파로 사람이 모이는 투표소에 유권자들이 나오길 꺼릴 거란 이유다. 각국의 이동제한 조치가 확대하면서 1일 시작한 재외국민 투표도 해당 유권자의 절반 가까이가 참여하지 못하게 됐다.

자가격리 대상자들도 사실상 투표가 불가능할 전망이다. 1일 서울중앙지검 형사2부(부장 이창수)는 자가격리치료 중 정당한 이유 없이 격리장소를 이탈한 디자이너 A씨(30)를 불구속기소 했다고 밝혔다. 격리장소를 떠날 경우 형사처벌을 받을 수 있는 셈이다. 사실상 유일한 방법으로 유권자가 자신의 주거지에서 투표하는 ‘거소투표’가 있지만, 지난달 28일 신청이 마감됐다. 2일부터 귀국하는 국민은 의무적으로 2주간 자가격리를 해야 해 이들도 사실상 투표가 불가능하다.

각 정당도 선거를 앞두고 투표 독려 캠페인에 나설 예정이지만, 예전보다 적극적이진 않은 모습이다. 가장 최근 치러진 2018년 지방선거 당시 더불어민주당은 '사전투표율이 20%를 넘으면 여성 의원 5명이 머리를 파란색으로 염색하겠다'는 공약을 내놨다. 자유한국당(통합당 전신)은 전국 시·도당에 ‘330만 당원이 지인 1명 이상씩 데리고 사전투표를 해라’는 내용의 사전투표 독려 지침을 내려보냈었다. 당시 투표율은 60.2%로 역대 지방선거 가운데 두 번째로 높았다.

2017년 19대 대선 투표율은 77.2%, 2016년 20대 총선 투표율은 58%를 기록했다.

김기정 기자 kim.kijeong@joongang.co.kr