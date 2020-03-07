[인사] 행정안전부 外

◆행정안전부〈국장급 전보〉▶울산광역시 기획조정실장 안승대〈과장급 전보〉▶국가정보자원관리원 광주센터 보안통신과장 정군식
◆농림축산식품부〈국장급 전출〉▶산림청 산림교육원장 양주필〈국장급 전보〉▶농림축산검역본부 식물검역부장 안용덕 ▶〃동식물위생연구부장 김종철
◆산업통상자원부〈국장급 승진〉▶코트라 방산물자교역지원센터장 이경호〈과장급 전보〉▶지역경제총괄과장 서가람
◆국토교통부〈국장급 승진〉▶항공안전정책관 방윤석〈부이사관 승진〉▶해외건설정책과장 박재순 ▶철도안전정책과장 김인〈과장급 전보〉▶익산지방국토관리청 광주국토관리사무소장 이재명 ▶항공교통본부 운영지원과장 김상인 ▶도시경제과장 이익진
◆해양수산부〈국장급 승진〉▶감사관 이시원〈과장급 전보〉▶해운정책과장 김현태 ▶국제협력총괄과장 서정호 ▶어촌양식정책과장 명노헌
◆특허청〈부이사관 승진〉▶지역산업재산과장 윤종석 ▶산업재산조사과장 최대순 ▶유기화학심사과장 이호조 ▶일반기계심사과장 조영길
◆방위사업청▶기반전력사업지원부장 김종철
◆국가인권위원회〈고위공무원 승진〉▶침해조사국장 안성율