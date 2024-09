홍상수 '도망친 여자' 베를린영화제 감독상···김민희와 포옹

홍상수 감독의 ‘도망친 여자’가 제70회 베를린국제영화제 감독상을 수상했다. 독일의 베를린영화제는 프랑스 칸영화제, 이탈리아 베니스영화제와 함께 세계 3대 국제영화제로 꼽힌다. 한국영화가 베를린영화제 은곰상-감독상을 받은 건 2004년 김기덕 감독이 ‘사마리아’로 받은 뒤 16년만이자, 역대 두 번째다.

지난해 봉준호 감독의 ‘기생충’이 칸영화제 황금종려상, 올해 아카데미 작품상을 차지한 데 이은 겹경사다. 한국영화는 2012년 김기덕 감독의 ‘피에타’의 베니스영화제 황금사자상까지 최고상을 받고 3대 영화제 중 베를린 최고상만 남겨놓고 있다.

지난달 29일(현지 시간) 열린 베를린영화제 시상식에서 ‘도망친 여자’는 전 세계 총 18편의 경쟁 부문 진출작과 경쟁 끝에 감독상에 호명됐다.

옆자리에 앉아있던 연인이자 주연 김민희와 포옹 후 감독상 수상을 위해 무대에 오른 홍 감독은 “이 영화를 함께 만든 모두와 영광을 나누고 싶다. 감사하다”면서 심사위원들을 향해 인사했다. 이어 “나의 여배우들을 일으켜 세우고 싶다”고 객석에 시선을 돌렸다. 김민희를 비롯해 베를린 일정을 함께한 출연 배우 서영화가 기립해 감독을 향해 환한 미소와 함께 박수를 보냈다.

“쌩큐, 쌩큐 베리 마치.(Thank you, thank you very much).”