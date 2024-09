방탄소년단(BTS)이 정규 4집 '맵 오브 더 솔 : 7'(Map of the Soul: 7)로 미국 빌보드에서 네 번째 정상을 차지했다.

빌보드는 25일 차트 현황을 알리는 트위터 계정에서 "방탄소년단 '맵 오브 더 솔 : 7'이 다음 주 (메인 앨범 차트인) 빌보드 200에 1위로 데뷔할 것으로 예상된다"고 밝혔다.

빌보드 측은 "이는 2019년 4월 '맵 오브 더 솔: 페르소나'(Map of the Soul: Persona), 2018년 9월 '러브 유어셀프 결 앤서'(LOVE YOURSELF 結 ANSWER), 2018년 6월 '러브 유어셀프 전 티어'(LOVE YOURSELF 轉 Tear)에 이어 방탄소년단의 네 번째 1위 앨범"이라고 덧붙였다.

방탄소년단 '맵 오브 더 솔 : 7'이 '빌보드 200'에 등극한 이 차트는 3월1일 업데이트 예정이다.

정희윤 기자 chung.heeyun@joongang.co.kr