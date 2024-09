美 기자 추방 부른 中 ‘아시아 병자’ 트라우마…중국몽 근원

「 트라우마(Trauma) 」

과거에 경험했던 위기, 공포와 비슷한 일이 발생했을 때 당시의 감정을 다시 느끼게 되면서 심리적 불안을 겪는 걸 뜻한다. '상처'라는 의미의 그리스어 트라우마트(traumat)에서 유래했다.

트라우마는 개인과 공동체 모두 가질 수 있다. 중국도 트라우마가 있다. 뭘까.

최근에 일단이 드러났다. 중국 정부가 19일 미국 월스트리트저널(WSJ) 베이징 주재 특파원 3명의 기자증을 취소하면서다. 중국에 주재하는 외국 국적 기자는 중국 외교부에서 1년 단위로 기자증을 발급받고 체류 허가를 받아야 취재가 가능하다. 기자증이 없으면 중국에 체류할 수 없다. 기자증 취소 조치가 추방 조치인 이유다.

추방 조치는 ‘중국이 아시아의 진짜 병자(China Is the Real Sick Man of Asia)’라는 제목의 3일 WSJ 칼럼 때문에 나왔다. 미국 국제정치 학자 월터 러셀 미드가 쓴 글로 중국 당국의 코로나19 사태 초기 대응을 비판하는 내용이 담겼다.

주목할 건 19일 겅솽 중국 외교부 대변인 기자증 취소를 발표하며 한 말이다.

WSJ 편집자가 제목으로 중국 인민의 분노를 일으켰다."

“인민의 분노를 자아낸다”고 할 정도로 제목에 민감하게 반응했다. 왜 그럴까.

「 중국인이 공유하는 역사적 ‘트라우마’가 작용했다. 」

“아시아의 병자”란 말, 역사가 있다. 출발은 ’유럽의 병자’다. 19세기 유럽 열강에 밀려 쇠약해진 오스만 투르크 제국을 가리키는 말이었다. 이는 1840년대 아편전쟁 이후 쇠약해진 ‘아시아 최강’ 중국에도 적용됐다. 1896년 영국인이 펴낸 영문잡지에 ‘Sick man of East Asia’라고 표현했다. 이것이 청말 사상가 양계초(梁啓超)에 의해 ‘동아병부(東亞病夫, 아시아의 병자)’로 번역돼 중국에 다시 소개됐다.

청나라의 18~19세기 경제 규모는 전 세계 GDP의 약 30%를 차지했다고 알려져 있다. 말 그대로 세계의 중심, 초강대국 중국이었다. 이런 나라가 1840년 아편전쟁부터 1949년 신중국 건설까지 서구 열강과 일본에 속절없이 당하며 혼란스러운 시절을 보낸다. 세계 최고를 자부하던 중국인의 자존심이 철저히 짓밟힌 순간이다.

'아시아의 병자'는 중국인에게 이 시기를 상징하는 말이다. 중국 사회평론가 장리지아는 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 “중국인에게 아시아의 병자란 말은 가장 어두웠던 날에 대한 고통스러운 기억을 촉발시킨다”며 “이 시기 굴욕으로 인한 상처는 중국인 사이에 깊게 퍼져 있다”고 말했다.

결국 겅 대변인은 WSJ의 칼럼 제목이 ‘100여 년 전 세계 열강의 조롱거리로 살았다’는 중국인의 트라우마를 일깨웠다고 말하는 것이다.

장리지아는 “칼럼의 필자가 '아시아의 병자' 라는 용어의 역사적 맥락을 이해하고 있는지 의문”이라며 “WSJ라는 유력 언론이 이런 제목을 사용한 것은 중국 정부뿐 아니라 중국인도 모욕하는 일”이라고 평가했다.

시진핑 중국 국가 주석의 중국몽도 ‘아시아 병자’ 트라우마로 설명할 수 있다. 그가 지난해 12월 마카오를 방문해서 한 말이다.

아편전쟁 이래 민족의 치욕사를 이해하면 중국 인민이 위대한 부흥에 왜 이토록 강렬한 희망을 갖는지 비로소 이해할 수 있다."

시 주석의 중국몽은 결국 아시아 병자로 대변되는 과거의 치욕을 씻어내고, 그 바탕 위에 중국을 이 세상 으뜸가는 나라, 중화(中華)의 영광을 만들겠다는 뜻이다.

「 하지만 짚고 넘어가야 할 부분이 있다. 」

미드 교수는 칼럼에서 "우한 정부는 초기 사태를 은폐하고 자리 보존에만 급급했다. 국가 당국은 공격적으로 대응하고 있지만 현재 별로 효과적으로 보이지 않는다"고도 했다. 중국 당국의 미숙한 대처로 중국인들이 코로나19에 고통받고 있음을 지적한 것이다. 그는 "우리는 당국이 이 전염을 막고 환자들을 치료하길 바라지만 현재까지 성과를 보면 대내외적으로 중국 공산당에 대한 신뢰가 흔들렸다"고도 비판했다. 시 주석이 원한 중국몽의 꿈을 중국 당국이 막아서는 형국이다.

중국 언론은 WSJ 칼럼을 비판하는 글을 내보내며 리샤오룽(李小龍)이 출연한 영화 '정무문'의 한 장면을 같이 내걸었다. 리샤오룽은 영화에서 일본인들이 정무문 도장에 남기고 간 '동아병부'라는 글귀가 적힌 액자를 부순다. 중국인에게 통쾌한 장면이겠지만, 현판은 현판일 뿐이다. 열강이 가진 '동아병부'의 인식까지는 영화의 배경으로 보이는 1930~40년대 중국이 부수지 못했다.

코로나19로 G2를 자부하던 중국의 민낯이 드러나고 있다. 칼럼 제목에 발끈하는 거로는 동아병부를 진정으로 깨뜨릴 수 없다. 그보다는 중국 국민이 코로나19로 왜 고통을 겪게 됐는지, 중국 당국의 뼈저린 반성이 더 필요하지 않을까.

차이나랩 이승호 기자 wonderman@joongang.co.kr