육ㆍ해ㆍ공군 모두 바이러스 침투에 뚫렸다. 21일 육군과 공군에서도 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진자가 나왔다. 20일 해군 부대에서 현역 군인 최초로 코로나 19 확진자가 나온 지 하루 만이다.

코로나19 확진 판정을 받은 장병 모두 최근 대구를 다녀온 것으로 확인됐다. 신천지 대구교회에서 시작된 지역사회 감염이 전국적으로 번지고 있다. 군대 내 집단 감염 우려도 커진다.

21일 충북 증평 보건소에서 따르면 증평 소재 육군 모 부대 소속 A 대위는 이날 신종 코로나 확진 판정을 받았다. 감염이 확인된 A 대위는 오전 3시께 경기 성남시 소재 국군수도통합병원으로 이송됐다. 감염 지역으로 대구가 지목된다. A 대위는 휴가 기간 중 대구를 다녀오면서 지난 16일 신천지교회에 다니는 여자친구를 만났던 것으로 확인됐다.

21일 새벽 충남 계룡시 계룡대 공군 기상단에 파견된 공군 B 중위도 신종 코로나 확진 판정을 받았다. 해당 장교도 고열 증상을 보이던 중 검사를 받았고 확진 판정 직후 국군수도통합병원으로 이송됐다.

B 중위는 지난 17일 대구 군수사에서 근무하다 계룡대 공군 기상단으로 파견됐다. 어학병 시험문제 출제관으로 선발됐는데 출제위원은 모두 9명으로 알렸다. 이들은 출제 문제 유출을 막기 위해 사실상 연금상태에서 생활했다. 그러나 부대 밖 인근 식당을 여러 차례 다녀온 것으로 확인됐다. 질병관리본부는 B 중위의 동선을 파악하기 위해 역학조사에 나설 방침이다.

앞서 해군 제615비행대대 소속 병사 C 씨는 현역 군인 중 신종 코로나 감염 최초 사례가 됐다. 21일 오전 1시 30분께 질병관리본부의 최종 확진 판정도 받았다. C 씨는 전날 실시한 1ㆍ2차 검사에서 양성반응을 보여 제주대병원 음압 격리병동에 격리된 상태다. 그는 지난 13일부터 19일까지 휴가 기간 중 고향인 대구를 다녀왔고 19일부터 기침 등의 증상을 보였다. C 씨는 당시 동행했던 지인은 신천지와 관련이 없다며 부인했다.

해군은 C 씨와 접촉한 장병뿐 아니라 해당 부대원 전원을 격리했다. 또한, 전 장병을 대상으로 체온 측정과 문진표 작성 등 전수 역학조사를 실시하고 있다.

현역 장병 중 코로나 19 최초 감염자가 나오자 군 당국도 대책 마련에 나섰다. 국방부는 오는 22일부터 전체 장병들의 휴가·외출·외박·면회를 통제한다는 지침을 내렸다.

박용한 기자 park.yonghan@joongang.co.kr