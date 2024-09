[번역기도 모르는 진짜 영어] flex

‘오늘 나 플렉스(flex) 해 버렸어.’ 여기서 플렉스는 무슨 뜻일까. 돈을 왕창 써 버렸다는 뜻이다. 요즘 젊은층에서 유행하는 말로 ‘돈 자랑하다, 가진 돈을 탕진하다, 비싼 물건을 사버렸다’는 뜻으로 많이 쓰인다.

영어 flex는 원래 구부리다는 뜻이다. 스트레칭하면서 몸을 굽히거나 발끝 등을 앞쪽으로 구부리는 것도 flex라고 한다. 형용사형은 flexible. ‘신축성 있는, 유연한’이라는 뜻이다. flex one’s muscle은 글자 그대로 근육을 구부린다는 뜻인데‘힘을 보여주다, 능력을 보여주다’는 의미의 숙어로 쓰인다. 팔을 구부려서 알통을 도드라져 보이게 하는 모습을 연상하면 된다.

The former actress has already flexed her muscles while fulfilling her royal duties since announcing her engagement to Prince Harry last November. 2018년 8월 엘르닷컴에 실린 기사의 일부인 이 문장에서 ‘flexed her muscles’는 해리 왕자의 약혼자였던 매건 마클이 왕실의 일원으로서 의무를 다할 준비가 돼 있다, 혹은 그럴 능력이 있다는 걸 보여 줬다는 뜻으로 쓰였다.

미국에서 flex는 ‘자랑하다’는 뜻으로 쓰인다. 한국에선 돈 쓰는 걸 자랑한다는 의미로 쓰이는 경우가 많지만 미국에선 돈뿐 아니라 뭐든 자랑하는 걸 보고 모두 flex한다고 말한다. 미국 메리엄 웹스터 사전은 flex를 ‘주목할 단어(Words We’re Watching)’로 선정하고, 인터넷이나 소셜미디어에서 show off(자랑하다)나 stunt(사람들의 이목을 끌기 위해 하는 과한 행동, 혹은 그런 행동을 하다)의 뜻으로 쓰인다고 설명하고 있다.

1990년대 미국 힙합 가수들 사이에서 이 말은 어려운 환경에서 자수성가한 본인의 삶을 자랑하는 경우 많이 쓰였다고 한다. 하지만 성공해서 돈을 많이 벌었고 그 돈을 마구 쓸 수 있다는 걸 자랑하는 사례가 늘어나면서 최근에는 자수성가의 의미보다 돈 쓰는 행위 자체를 가리키는 표현으로 쓰인다.

한편 2018년 미국에서는 ‘weird flex but OK’라는 조롱이 SNS에서 유행한 적이 있었다. 연방 대법관 브렛 캐버노가 고교 시절 성폭력 가해자였다는 의혹에 대해 자신은 고교 때는 물론이고 그후로도 수년간 virgin이었다고 해명하자 그에 대해 유튜버 사라 샤우어가 던진 말이었다.

