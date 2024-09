포착! 건축이 예술이 된 순간...2019 아름다운 건축 사진

일상에서 사진을 찍다보면 그 날의 분위기와 건물 모습, 그리고 사람들의 형상이 어우러져 전혀 뜻밖의 이미지로 다가오기도 합니다. 우리에게 익숙한 풍경이 초현실을 다룬 영화의 한 장면처럼 낯설고 신기하게 보이는 순간이죠.

The Chartered Institute of Building 선정 #The beautiful Architecture Photography