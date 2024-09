[2020 대한민국 브랜드 명예의전당] 인도네시아에 IT 자회사 설립, 중소기업과 협업

㈜하나금융티아이의 하나금융TI(티아이)가 ‘2020 대한민국 브랜드 명예의전당’ 금융 IT 부문에서 수상했다.

하나금융티아이는 하나금융그룹 핵심 성장동력이 되는 ‘IT 파트너’라는 기업 비전을 바탕으로, 하나금융그룹의 디지털·글로벌·데이터전략 실행의 핵심역할을 수행하고 있다. 특히 올해 창립 30주년을 맞아 새로운 경영 슬로건 ‘Next 3·2·1-함께 이룬 30년, 새롭게 여는 2020, 가치를 높이는 1000명’을 선포하고 거버넌스와 사업 포트폴리오 혁신을 위한 다양한 전략을 추진한다.

국내 금융권 최초 그룹 공용 클라우드 플랫폼 구축과 국내 금융권 1호 공인전자문서센터 오픈 등 개방형 혁신과 신기술 접목을 추진해 금융 RPA(Robotic Process Automation) 서비스를 개발했다. 또 국내 금융권 최초로 그룹 내 관계사가 공동으로 참여한 Open API 플랫폼을 독자 기술로 구축하는 등 핵심 IT 기술 및 솔루션의 차별성을 인정받고 있다.

또한 인도네시아에 국내 금융권 최초의 해외 IT 자회사인 Next TI를 설립한 뒤 글로벌 IT 시스템 ‘INOAN’을 구축하는 등 글로벌 거점 지역의 현지화를 추진하고 있다. 아울러 중소기업과 제휴 및 협업을 통해 금융 IT 분야 해외 진출을 돕고 상생을 위해 노력 중이다.

