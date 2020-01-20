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사회 사회일반

[인사] 행정안전부 外

중앙일보

입력

지면보기

종합 16면

◆행정안전부〈실장급 승진〉▶제주특별자치도 행정부지사 최승현〈국장급 전보〉▶의정관 조봉업 ▶예방안전정책관 김종한 ▶국가정보자원관리원 광주센터장 이병진 ▶부산광역시 기획조정실장 김선조

◆농림축산식품부〈과장급 전보〉▶농산업정책과장 송남근

◆해양수산부〈국장급 전보〉▶중앙해양안전심판원 수석조사관 윤종호

◆식품의약품안전처〈승진〉▶식품의약품안전처 차장 양진영〈전보〉▶의료기기안전국장 정용익 ▶대구지방식품의약품안전청장 홍진환

◆국세청〈고위공무원 ‘가’급〉▶중부지방국세청장 이준오〈고위공무원 ‘나’급〉▶인천지방국세청장 구진열 ▶대구지방국세청장 최시헌 ▶국세청 전산정보관리관 송기봉 ▶〃국제조세관리관 노정석 ▶〃개인납세국장 김진현 ▶〃자산과세국장 김태호 ▶〃조사국장 임광현 ▶〃소득지원국장 이청룡 ▶서울지방국세청 조사1국장 송바우 ▶〃조사2국장 정재수 ▶〃조사3국장 박재형 ▶중부지방국세청 징세송무국장 최재봉 ▶〃조사2국장 이동운 ▶〃조사3국장 신희철 ▶부산지방국세청 성실납세지원국장 양동훈 ▶〃조사1국장 안덕수

◆조달청〈국장급 전보〉▶구매사업국장 강신면 ▶서울지방조달청장 강경훈〈과장급 승진〉▶조달회계팀장 오선진 ▶건축설비과장 유완형 ▶조달품질원 품질총괄과장 김삼환 ▶서울지방조달청 장비구매과장 전현철 ▶인천지방조달청 자재구매과장 이명렬 ▶부산지방조달청 경영관리과장 오연칠〈과장급 전보〉▶공정조달관리과장 조진석 ▶정보기술계약과장 노배성 ▶건설용역과장 김연일 ▶국유재산기획과장 김태련 ▶조달품질원 납품검사과장 유순재 ▶서울지방조달청 시설계약과장 이창호 ▶강원지방조달청장 신동준 ▶충북지방조달청장 이진규 ▶경남지방조달청장 정현수

◆한스경제 ▶편집국장·산업1부장 김태균 ▶산업2부장 조윤성 ▶신문제작본부장 석호경 ▶경영지원본부장 이치한

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