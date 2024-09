[2019년을 빛낸 상품과 브랜드] ＂내가 좋으면 비싸도 OK” 올 한 해 백화점 소비 키워드 ‘FOR ME’

롯데백화점은 2020 경자(庚子)년의 유통가 소비 트렌드를 전망하기에 앞서 2019 기해(己亥)년 한 해를 정리하며 백화점 업계를 대표할 수 있는 소비 키워드로 ‘나만 좋으면 돼(FOR ME)’를 발표했다.

롯데백화점 #For health 건강 #One 싱글족 #Recreation 여가 #More convenient 편의 #Expensive 고가