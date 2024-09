14세부터 8년간 사격 선수생활을 했던 정모(24)씨의 말입니다. 그는 “목표 점수를 위해 오전 수업만 듣고 훈련 받았다”고 전했는데요. 여러분은 운동부 학생에 대해 어떤 이미지를 갖고 계신가요.

현역 고등학교 볼링부 A군(16)은 “주변에서 ‘운동부는 무식하다’는 말을 많이 들어 속상하다”고 했고요. 대학생 장주현(26)씨는 “수업에 잘 들어오지 않는 친구들”이라며 “규율이 강해 보였다”고 했습니다.

운동부를 경험한 이들은 학업과 운동의 병행이 어렵다고 입을 모았습니다. 경북지역 중학교 수영부 출신인 B양(16)은 “시합 때마다 학교 수업을 빠지는데 사실상 학업 병행은 불가능하다”고 했고요. 중고등학교 시절 축구부 생활을 한 C씨(28)는 “대회 성적이 안 나오면 혼나곤 했다”며 “혼나지 않으려면 훈련해야 하는데 공부할 여유가 어디 있겠느냐”고 되물었습니다.

지난 11월 국가인권위원회 스포츠인권조사단은 초중고 5274개 학생 선수 6만3211명을 전수조사했는데요. 응답자 5만 7557명 중 언어폭력을 당했다고 응답한 학생은 9035명, 신체폭력을 당했다고 답한 학생은 8440명이었고요. 2212명은 성폭력을 당했다고 했습니다.

이런 운동부의 문제점을 개선하기 위한 대안학교가 나타났습니다. 잉글리시 프리미어리그(EPL) 토트넘 홋스퍼에서 활약 중인 손흥민 선수의 아버지 손웅정씨가 만든 대안학교, 손축구아카데미(SON축구아카데미)입니다. 이곳에 있는 학생들은 어떻게 훈련받고 있을까요. 밀실팀이 직접 가봤습니다.

