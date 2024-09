SKT, "카페·서점·치킨집서 크리스마스 캐럴 무료로 크게 트세요"

올 연말 거리에서 뜸한 크리스마스 캐럴을 다시 들을 수 있을까. SK텔레콤은 19일 "21일부터 한 달간 소상공인의 음원 스트리밍 서비스 비용을 받지 않고, 소상공인이 이용하는 음원의 저작권료를 SK텔레콤이 대납해주는 '캐럴 이즈 백' 프로젝트를 진행한다"고 밝혔다. 전국 300만 소상공인이 한 달간 크리스마스 캐럴을 포함한 2000곡을 무료로 스트리밍할 수 있게 하고 저작권료 약 200억원을 대납하겠다는 것이다.

SKT, 이달 21일부터 한달간 음원·저작권료 무상 제공

커피숍이나 옷가게, 서점, 치킨집, 헬스장 등을 운영하는 소상공인이 매장에 캐럴 등 가요나 팝송을 틀기 위해 음원 스트리밍 서비스를 이용하려면 돈을 내야 한다. 소상공인들은 현재 매장 크기나 업종에 따라 다르지만, 월 최고 2만9000원, 평균 2만원 정도를 내고 음원 스트리밍 서비스를 이용하고 있다. 그런데 SK텔레콤이 자사가 운영하는 음원 스트리밍 서비스 플로(FLO)를 통해 한시적으로 소상공인에게 무료로 스트리밍 서비스를 제공하는 것이다.

SK텔레콤이 무료로 제공하는 노래에는 '징글벨', '울면 안 돼' 같은 크리스마스 캐럴을 비롯해 머라이어 캐리의 '올 아이 원트 포 크리스마스 이즈 유(All I want for Christmas is you)', 아이유의 '첫 겨울이니까' 같은 연말연시에 어울리는 인기 음원이 모두 포함돼 있다. 소상공인이나 자영업자는 전용 사이트(sktmas.shopcast.kr)에 접속해 신청하고, 매장 내 PC나 POS 단말기로 스트리밍 서비스에 접속하면 된다. 무료 이용 기간이 끝난 후에는 유료로 전환돼 연장되지 않고 추가 비용도 없다.

SK텔레콤은 또 크리스마스인 이달 25일까지 서울의 주요 상권에 '캐럴 트럭'을 운영하며 크리스마스 음악을 틀고 어린이에게 선물을 주는 행사도 열기로 했다. 박정호 SK텔레콤 사장은 "연말연시 길거리에 음악이 사라지고 분위기가 삭막하게 변하는 게 안타까웠다"면서 "이번 캐럴 선물은 기업이 사회에 할 수 있는 선물로, 앞으로도 이런 프로젝트를 계속 운영하겠다"고 말했다.

