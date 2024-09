美 "방위비 요구액 50억 달러 아니다" 韓 "큰 차이 없다"

제11차 한·미 방위비 분담금 특별협정(SMA)의 5차 협상이 18일 서울에서 마무리됐다. 올해 마지막 협상이었다. 제임스 드하트 미국 SMA 대표는 이날 협상이 끝난 이후 외교부 출입 기자단을 상대로 서울 용산구 미대사관에서 언론 브리핑을 했다. 드하트 대표가 자청한 자리였다. 협상의 민감성을 고려해 이날 브리핑 일문일답 요지를 최대한 그대로 살려 전한다(※표시는 한국 측 입장과 차이가 크거나, 보충 설명이 필요한 부분).

드하트 대표는 “한·미는 오랜 역사를 함께한 매우 가까운 동맹국”이라는 점을 강조하며 “국회에서 받아들일 수 있는 지점을 찾을 것”이라고도 했다. 미국의 50억 달러 등 요구가 무리하다는 한국의 여론 악화를 의식한 것으로 읽힌다. 브리핑은 서울 용산구 남영동 미국대사관에서 진행됐다.

드하트 대표는 우선 “중요한 것은 한국 언론에서 반복되는 큰 수치(big figures·50억 달러 의미)가 있는데, 그것이 오늘 한국과의 논의에서 우리가 서 있는 곳을 반영하지 않았다는 점”이라고 밝혔다. 미국이 초기 제시한 50억 달러에서 달라졌음을 강조하는 말이었다. 그러나 한국 측과 입장 차는 여전하다. 한국 외교부는 “미국이 첫 협상에서 제시한 숫자에서 크게 달라지지 않았다”는 입장이다. 50억 달러보다 소폭 하락한 수치가 제시됐을 가능성이 크다.

다시 말하지만 우리는 (한국 측 입장에) 귀를 기울여 왔고, 조정해왔고, 타협해왔다. 합의에 도달하게 된다면 그 수치는 우리의 최초 제안과는 다를 것이다(the figure will be different from our initial proposal). 아마도 지금까지 한국에서 흘러나왔던 것들과는 다른 수치가 될 것이다. 우리는 그 합의점을 찾을 것이다.”