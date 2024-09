플랜코리아, 에버랜드와 소원기부 캠페인 ‘One wish, One dream’

국제구호개발NGO 플랜코리아가 에버랜드와 함께하는 소원기부 프로젝트인 ‘One wish, One dream’ 캠페인을 진행 중이다.

이달 14일부터 한 달간 진행되는 One wish, One dream 캠페인은 에버랜드 눈썰매장인 스노우 버스터 라운지에 마련되어 방문객들의 소원을 받는 형식으로 진행되고 있다. 방문객들은 자신의 소원을 적어 이를 위시월에 적힌 지구촌 아이들의 소원과 바꿔 달면 아이들의 소원이 이루어지게 된다. 소원을 기부하는 형식으로 진행되는 만큼, 참가객들은 아이들의 소원을 자신의 소원과 바꾸며 지구촌에 사랑과 나눔을 전달할 수 있는 기회를 접할 수 있다.

지난 14일에는 플랜코리아 홍보대사인 개그맨 김대희가 아이들의 행사에 참석해 One wish, One dream 후원금 전달식을 진행했다. 이 날 캠페인을 통해 전달된 후원금은 국내외를 비롯한 지구촌 아이들에게 성탄절 맞이 선물과 필요한 물품 등 다양한 지원금으로 사용될 예정이다.

플랜코리아 관계자는 “One wish, One dream 캠페인은 나의 새해 소망과 함께 지구촌 아이들의 소원도 함께 이루어지길 바라는 마음을 전하는 따뜻하고 착한 이벤트”라며 “앞으로도 플랜코리아는 다양한 방법으로 지구촌 아이들에게 나눔의 손길을 전할 수 있도록 최선의 노력을 다 할 것”이라고 전했다.

온라인 중앙일보