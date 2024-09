“별 볼 일 없는 TV” LG전자, 풍자 더해 삼성 QLED 공격

TV 제품 최대 성수기인 연말 시즌을 앞두고 LG가 삼성의 간판 TV 제품인 ‘QLED TV’에 대한 공세를 재개했다. 1ㆍ2차와 달리 풍자와 위트를 담은 게 달라진 특징이고, 제목도 ‘별 볼 일 없는 TV vs. 별 볼 수 있는 TV’로 정했다. 액정(LCD) 패널로 만들어진 삼성 QLED TV는 자발광 소자인 유기발광다이오드(OLEDㆍ올레드) 패널을 쓰지 않았기 때문에 검은색이 완벽히 구현될 수 없다는 취지다.

17일 업계에 따르면 LG전자는 이틀 전인 지난 15일부터 소셜미디어 유튜브를 통해 1분 분량의 3차 TV 광고를 공개했다. FㆍUㆍQㆍK를 차례를 비춰 욕설을 연상케 해 삼성전자의 공정거래위원회 신고를 불러왔던 1차나 2차 광고와는 다소 부드러운 톤이다.

LG의 광고는 아래와 같이 시작한다.

“우주에서 별을 찾아라.”(Searching for stars in the galaxy on TV)