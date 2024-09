[KCSI 우수기업] 고객의 개선 요구 경영에 적극 반영

삼성카드(대표 원기찬·사진)가 한국능률협회컨설팅이 발표한 2019 한국산업의 고객만족도 조사에서 신용카드 부문 1위에 올랐다.

삼성카드는 ‘A World of Trust over The Card(카드를 넘어 신뢰의 세상을 만든다)’라는 비전 아래 차별화된 마케팅과 창의적인 상품·서비스를 통해 고객의 삶의 질을 지속해서 높여가고 있다. 고객 중심 경영을 통해 업무의 효율성을 높이고 업무 프로세스 전반에 고객의 생생한 목소리를 반영한다.

지난 2014년엔 임직원 모두의 실천지침인 ‘금융 소비자 보호헌장’을 제정했다. 이를 바탕으로 매월 CEO와 모든 임원이 참석하는 ‘CS(고객만족) Day’를 열고 있다. CEO, 고객 패널, 전문 자문위원, 임직원으로 구성된 ‘소비자보호위원회’를 통해 고객의 개선 요구사항을 적극적으로 경영에 반영한다. 2016년부터는 모든 임원과 부서장이 전화 상담, 카드 발급 및 배송, 혜택 가맹점 방문 등을 경험하는 ‘고객 체험 프로그램’을 운영하고 있다.

삼성카드는 미래인재 육성을 위해 청소년의 잠재력을 향상하고 건강한 사회인으로 성장할 수 있도록 청소년 교육 사회공헌(Enabling People)을 전개한다. ▶소상공인 자녀의 학습을 지원하는 골든벨 스터디그룹 ▶빅데이터를 활용해 수학적 사고력 향상과 진로 탐색을 지원하는 ‘골든벨 스쿨’ ▶청소년의 올바른 역사 인식 제고를 위한 역사 교육 ▶장애인 인식 개선 교육 등을 실시하고 있다.

