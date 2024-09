[번역기도 모르는 진짜 영어] golden time

한국에서 ‘골든 타임(golden time)’은 사고나 질병 발생 후 환자의 생사를 결정지을 수 있는 결정적 시간이라는 뜻으로 알려져 있다. 이때 적절한 처치나 수술이 이뤄진다면 환자는 목숨을 건질 수 있지만, 그렇지 못하면 치명적인 상태에 이를 수 있다.

그런데 영어에서 환자의 생사를 결정짓는 결정적 시간을 가리키는 표현은 골든 타임이 아닌 ‘골든 아워(golden hour)’다. 긴급 처치나 수술이 사고 발생 후 한 시간 이내에 이뤄져야 하는 경우가 많기 때문에 golden hour라는 표현을 쓴다고 한다.

영어 골든 타임(golden time)은 말 그대로 황금시간대, 즉 가장 많은 사람이 시청하는 시간대를 말하는 방송 용어다. TV 방송의 경우 오후 8시에서 오후 11시를 가리킨다. 프라임 타임(prime time)이라고도 한다.

라디오 방송에선 드라이브 타임(drive time)이라고도 부른다. 라디오는 차 안에서 듣는 사람이 많기 때문에 출퇴근 시간이 골든 타임이다. 피크 타임(peak time)도 같은 뜻이다. 피크 타임은 다양한 분야에서 쓰인다. 예를 들어 백화점이나 마트는 설이나 추석, 크리스마스 연휴가 피크 타임이다. 이 경우엔 피크 시즌(peak season)이라고 쓰기도 한다.

한국에서 골든 타임은 의학적 의미뿐 아니라 정치·경제·사회 등 전 분야에 걸쳐 일의 성패를 가를 수 있는 결정적인 시간이라는 뜻의 은유적 표현으로 널리 쓰이고 있다. 예를 들어 ‘아프리카돼지열병(ASF) 확산 저지를 위한 초동 대처의 골든 타임’이라는 말을 영어로 바꾼다면 golden hour도 golden time도 적당치 않다. 영어에서 golden hour는 의학적 의미로 주로 쓰이기 때문이다. 고객이 많이 몰리는 시간이라는 뜻의 golden time도 맞지 않다. 이 경우엔 critical period, 혹은 critical time 정도로 표현할 수 있다.

‘4차 산업혁명 시대를 맞아 경제 패러다임 전환의 골든 타임을 놓치지 말아야 한다’는 문장이라면 어떨까. 여기서 골든 타임은 마지막 기회, 성패를 좌우할 결정적 순간이라는 의미다. 이런 뜻의 숙어로는 window of opportunity가 있다. 절호의 기회, 어떤 일을 성사시킬 수 있는 마지막 순간이라는 뜻이다. 따라서 “Don’t miss the window of opportunity for the fourth industrial revolution”이라고 하면 비슷한 뜻이 된다.

코리아중앙데일리 박혜민, Jim Bulley 기자 park.hyemin@joongang.co.kr